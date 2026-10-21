Xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong hệ thống chính trị

Điểm cầu thành phố Huế có đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại điểm cầu thành phố Huế có đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức về quan điểm, nguyên tắc, phương pháp xây dựng vị trí việc làm; đánh giá bước đầu tình hình triển khai và hướng dẫn thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là nhiệm vụ cụ thể hóa Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt các nội dung trọng tâm trong xây dựng vị trí việc làm và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý biên chế. Theo đó, việc xác định vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và sản phẩm công việc; thể hiện rõ nhóm công việc ổn định, trách nhiệm và yêu cầu năng lực của người đảm nhiệm.

Các cơ quan, đơn vị không lấy số người, ngạch, bậc hoặc biên chế hiện có làm căn cứ để hợp thức hóa vị trí việc làm; không chia nhỏ thao tác, công đoạn hay nhiệm vụ đột xuất thành những vị trí riêng lẻ; không áp dụng một danh mục cứng nhắc cho mọi cơ quan, đơn vị. Việc rà soát phải bảo đảm sự đồng bộ giữa các cấp và giữa các cơ quan cùng cấp, gắn với phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa. Nhiệm vụ trong thời gian tới là hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong năm 2026, phục vụ xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027–2031, báo cáo Bộ Chính trị trong quý IV/2026.

Trong phần thảo luận, các đại biểu chia sẻ khó khăn, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hướng dẫn thống nhất cách xác định nhiệm vụ, sản phẩm công việc, nhất là đối với nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền và nhiệm vụ chuyên ngành. Các ý kiến cũng đề nghị hướng dẫn phương pháp xác định khối lượng, đơn vị tính, thời gian thực hiện các nhóm công việc tham mưu, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, phù hợp với tính chất và mức độ phức tạp của từng nhóm; thiết lập kênh trao đổi chung để các địa phương chia sẻ cách làm và được giải đáp kịp thời những vướng mắc.

Toàn cảnh điểm cầu ở Huế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm và chia sẻ áp lực công việc với cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ cấp xã.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ nền tảng của đợt triển khai là xác định đúng, đầy đủ, thống nhất hệ thống vị trí việc làm, bám sát chủ trương của Đảng, mục tiêu phát triển đất nước và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị. Mỗi vị trí phải gắn với nhóm công việc tương đối ổn định, làm rõ sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực, làm cơ sở xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế và định hướng cải cách chính sách tiền lương.

Về tổ chức thực hiện, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ và chất lượng từng khâu. Tài liệu tập huấn, nội dung giải đáp và cách làm hiệu quả sẽ được công khai, cập nhật thường xuyên để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, áp dụng. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động trao đổi những vấn đề chưa rõ, không xử lý theo cảm tính; kịp thời giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, làm rõ nguyên nhân, nhất là những phát sinh do rà soát, mô tả vị trí việc làm chưa đầy đủ; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy.