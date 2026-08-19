Mức chuẩn trợ giúp xã hội được nâng giúp thêm điểm tựa cho người yếu thế.

Có thêm một khoản để trang trải

Bà Nguyễn Thị Minh, 70 tuổi, thuộc diện người cao tuổi neo đơn, hiện sống tại phường An Cựu. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, không còn khả năng lao động, bà chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp xã hội và sự hỗ trợ của con cháu.

“Mỗi tháng tôi phải dành một khoản để mua thuốc, còn tiền ăn uống, sinh hoạt đều nhờ thêm con cháu. Mức trợ cấp tăng thêm chưa nhiều, nhưng với người già không có thu nhập ổn định như tôi, có thêm đồng nào cũng đỡ đồng ấy. Tôi chỉ mong tiền trợ cấp được chi trả đều đặn, thủ tục đơn giản để người lớn tuổi không phải đi lại nhiều lần”, bà Minh chia sẻ.

Nghị định số 335/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 21/8/2026, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng, tăng 8% so với mức cũ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/10/2026. Những người đang hưởng chính sách được chuyển sang mức tương ứng kể từ ngày 1/7/2026 và không phải làm lại hồ sơ.

Mức trợ cấp hằng tháng của từng người được tính bằng mức chuẩn nhân với hệ số tương ứng. Vì vậy, khi mức chuẩn tăng thêm 40.000 đồng, số tiền tăng thực tế phụ thuộc vào nhóm đối tượng và hệ số hưởng.

Người khuyết tật, người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng và người đơn thân nghèo đang nuôi con là những nhóm được hưởng trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng. Tùy hoàn cảnh, độ tuổi và mức độ khuyết tật, mức trợ cấp của từng người sẽ khác nhau.

Chẳng hạn, người khuyết tật nặng thông thường được hưởng 810.000 đồng/tháng; người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em hoặc người cao tuổi được hưởng 1,35 triệu đồng/tháng. Người đơn thân thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo đang nuôi con được hỗ trợ 540.000 đồng cho mỗi con mỗi tháng.

Khoản tăng thêm chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu sinh hoạt, nhất là với người phải dùng thuốc hoặc cần người chăm sóc thường xuyên. Tuy nhiên, trong điều kiện giá thực phẩm, thuốc men và chi phí đi lại tăng, phần hỗ trợ này vẫn giúp nhiều gia đình giảm bớt một phần gánh nặng.

Để chính sách đến đúng người

Bên cạnh trợ giúp thường xuyên, nghị định còn quy định hỗ trợ đột xuất đối với người gặp rủi ro do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động nghiêm trọng. Người bị thương nặng phải cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế từ ba ngày trở lên có thể được xem xét hỗ trợ chi phí điều trị. Hộ gia đình bị mất nhà do thiên tai cũng thuộc diện được xem xét hỗ trợ làm nhà.

Một điểm đáng chú ý là người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Quy định này tạo thuận lợi cho những người đi làm xa hoặc chuyển chỗ ở nhưng chưa kịp thay đổi thông tin cư trú.

Dù vậy, không phải người thụ hưởng nào cũng có khả năng sử dụng dịch vụ trực tuyến. Với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc gia đình ở địa bàn còn khó khăn, sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở vẫn rất cần thiết. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cần rõ ràng, tránh để người dân phải bổ sung giấy tờ hoặc đi lại nhiều lần.

Quá trình giải quyết còn phụ thuộc vào việc kết nối dữ liệu dân cư, thông tin hộ nghèo và tình trạng hưởng chính sách. Nếu dữ liệu chưa được cập nhật kịp thời, việc xác minh hồ sơ có thể kéo dài, nhất là đối với người nộp hồ sơ không tại nơi cư trú.

Nghị định cho phép các tỉnh, thành phố có khả năng tự cân đối ngân sách quyết định mức chuẩn và mức trợ giúp cao hơn quy định chung. Vì vậy, cùng với triển khai mức mới, TP. Huế cần rà soát số người đang hưởng, bố trí nguồn lực và thông tin rõ thời điểm, cách thức chi trả để người dân nắm được quyền lợi.

Nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của các nhóm yếu thế. Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh chi trả đầy đủ, đúng thời hạn, người thụ hưởng cần được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc tại cộng đồng và hướng dẫn thủ tục ngay từ cơ sở. Khi các khâu được thực hiện thuận lợi, khoản trợ cấp dù chưa lớn vẫn có thể trở thành điểm tựa đối với những người đang gặp khó khăn.