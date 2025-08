Sẽ nghiên cứu đề xuất nâng mức hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế

Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội. (Ảnh minh họa VSS)

Bộ Y tế đã có văn bản số 4759/BYT-VPB về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ Y tế trả lời đối với kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành y tế. Một trong những nội dung đáng quan tâm của văn bản là cử tri đề xuất cần có chính sách hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo trên cả nước, thay vì hỗ trợ 70% như hiện nay.

Bộ Y tế cho biết, quy định của Luật Bảo hiểm y tế, người thuộc hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế, đối với người cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng. Đây là nội dung của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 15/8/2025.

Chính sách hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện cho các nhóm đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh thông qua bảo hiểm y tế.

Việc hỗ trợ 100% mức đóng cho người cận nghèo hiện nay chưa được quy định áp dụng chung trên toàn quốc. Tuy nhiên một số địa phương đã chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ phần còn lại (30%) nhằm bảo đảm người cận nghèo tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế. Điều này thể hiện sự linh hoạt và vai trò của chính quyền địa phương trong việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội tại từng địa bàn.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với bộ, ngành và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo hướng phù hợp với điều kiện cân đối ngân sách trung ương và địa phương, từng bước tiến tới bao phủ 100% bảo hiểm y tế cho nhóm cận nghèo, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Được biết, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (trước đây) công bố vào tháng 2/2025, tỷ lệ nghèo đa chiều, gồm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2024 chung toàn quốc là 4,06%. Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.258.997 hộ.

Như vậy, so với kết quả công bố năm ngoái, tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2024 giảm 1,65% so với năm 2023. Đồng thời, tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều năm 2024 cũng giảm hơn 327 nghìn hộ so với năm 2023.

Một trong những chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1-1,5%/năm. Đồng thời, để góp phần giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó có chiều thiếu hụt về y tế, Chương trình đặt ra chỉ tiêu là 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.