Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ thành phố nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; nhìn lại những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong hành trình đưa hoạt động nhân đạo đến gần hơn với cộng đồng.

Trong năm 2026, công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục được triển khai với nhiều chương trình thiết thực. Nổi bật, phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ đã hỗ trợ hơn 18 nghìn lượt người, tổng trị giá hơn 9,2 tỷ đồng. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” hỗ trợ 1.200 địa chỉ, trị giá 800 triệu đồng; vận động xây dựng 7 căn nhà Chữ thập đỏ, nhà thuộc chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” với tổng trị giá 980 triệu đồng…

Dịp này, chương trình còn tổ chức giao lưu “Nhịp nối nhân ái”, kết nối câu chuyện và kinh nghiệm giữa các thế hệ cán bộ Hội; tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong công tác nhân đạo và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.