Công an phường An Cựu khởi tố 15 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, khoảng 2 giờ 55 phút ngày 25/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường An Cựu phát hiện một xe mô tô hiệu Air Blade nằm sát dải phân luồng tại vòng xuyến Tố Hữu - Võ Nguyên Giáp, không có người trông giữ. Tổ công tác đã đưa phương tiện về trụ sở để xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 29/10, Công an phường An Cựu phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn TP. Huế và Công an TP. Đà Nẵng truy xét, xác định phương tiện trên có liên quan đến 20 thanh thiếu niên, trong đó có nhiều trường hợp chưa đủ 18 tuổi.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, bấm còi, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường. Khi xảy ra mâu thuẫn giữa các nhóm, các đối tượng sử dụng vỏ chai bia ném về phía nhau, dùng thanh gỗ đập phá xe mô tô. Một số đối tượng còn sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công nhóm khác.

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ số bình xịt hơi cay trên do một đối tượng đặt mua qua mạng xã hội, sau đó đưa cho các thành viên trong nhóm sử dụng. Trong đó, có 2 trường hợp trực tiếp sử dụng công cụ hỗ trợ này để tấn công nhóm đối phương.

Công an phường An Cựu đã tạm giữ 3 bình xịt hơi cay, 5 xe mô tô cùng một số đồ vật, phương tiện liên quan. Đến nay, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, bắt tạm giam 8 đối tượng. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.