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Thế giới

Xây dựng cấu trúc an ninh bền vững ở châu Âu

ClockThứ Sáu, 06/11/2026 14:40
Diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus trong hai ngày 3 và 4/11, Hội nghị Quốc tế Minsk lần thứ tư về an ninh Á-Âu quy tụ hơn 600 đại biểu từ khoảng 50 quốc gia, vùng lãnh thổ, tập trung thảo luận các chủ đề về kiểm soát vũ khí, vai trò của công nghệ mới trong an ninh và sự phát triển của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), gồm 6 thành viên là Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

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 Phiên thảo luận về an ninh khu vực Á-Âu. (Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA)

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh, việc xây dựng một mô hình an ninh và phát triển bền vững ở lục địa Á-Âu là nhu cầu cấp thiết và mang lại lợi ích cho toàn thế giới.

Ông cũng cảnh báo về căng thẳng quân sự gia tăng ở Ukraine và bày tỏ hy vọng các bên sớm tìm ra giải pháp hòa bình, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác nhằm giải quyết bất đồng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga chưa bao giờ “khép lại cánh cửa” và vẫn luôn sẵn sàng hợp tác với các nước phương Tây nếu các quốc gia này từ bỏ tư duy thù địch đối với Moskva.

Nga không mong muốn và không có kế hoạch đối đầu quân sự, nhưng sẵn sàng ứng phó nếu các nước lựa chọn khơi mào xung đột.

Trong khi đó, ngày 4/11, EU tổ chức cuộc họp với đại diện Ukraine, Đức, Pháp, Anh, Mỹ và Ngân hàng Thế giới (WB), nhằm thảo luận về triển vọng phát triển kinh tế và các biện pháp hỗ trợ tái thiết Ukraine sau xung đột.

EU khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong tiến trình hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

https://nhandan.vn/xay-dung-cau-truc-an-ninh-ben-vung-o-chau-au-post1000582.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: xây dựngcấu trúcan ninhbền vữngchâu Âu
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