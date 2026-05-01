Xử lý hành vi đổ hàng loạt vỏ chai xuống sông Kẻ Vạn

Sau khi tiếp nhận thông tin, từ vị trí xuất hiện trong đoạn video người dân cung cấp, lực lượng chức năng xác định địa điểm xảy ra vụ việc thuộc nhà một hộ dân trên đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân.

Cơ quan chức năng làm việc với người vi phạm

Qua xác minh, người thực hiện hành vi đổ vỏ chai xuống sông là ông Ngô Q. C., sinh năm 1985. Theo trình bày của ông C., do trong nhà tồn đọng nhiều vỏ chai bia nhưng đơn vị bán hàng không thu hồi nên ông đã mang số vỏ chai này đổ xuống sông.

Sau khi làm rõ vụ việc, bộ phận quản lý đô thị phường Phú Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông C., đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bằng việc trục vớt toàn bộ số vỏ chai nói trên.

Ông Nguyễn Văn Kỷ, Trưởng bộ phận Quản lý đô thị, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân cho biết: "Nhận phản ánh, lãnh đạo phường Phú Xuân đã chỉ đạo phải xác minh làm rõ ngay trong ngày. Chúng tôi đã xuống hiện trường và xác minh phản ánh của người dân là đúng, đồng thời tiến hành các bước xử lý theo quy định nhằm răn đe, giáo dục trong cộng đồng”.

Công tác khắc phục được thực hiện ngay trong chiều 10/5

Việc xả hàng loạt vỏ chai thủy tinh xuống sông là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích, ông Ngô Q. C. đã nhận thức hành vi sai phạm của mình, đồng thời rút ra bài học về bảo vệ môi trường.

Trong chiều 10/5, sau khi người vi phạm hoàn thành việc trục vớt toàn bộ số vỏ chai đã xả xuống sông, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng để làm cơ sở tham mưu lãnh đạo phường xử lý theo quy định.

Sự việc cũng là lời cảnh báo, nhắc nhở mỗi người dân cần nâng cao ý thức, hạn chế hành vi gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường sống.