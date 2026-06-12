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Thế giới

Lên án tình trạng bạo lực ở Bờ Tây

ClockThứ Bảy, 20/06/2026 15:31
Ngày 18/6, Bộ trưởng Ngoại giao 8 nước Arab và Hồi giáo ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực gia tăng của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại khu Bờ Tây, quy trách nhiệm cho Israel về những hành động này.

Thời tiết ngày 17/6: Nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa rào, Trung Bộ ngày nắng nóngThời tiết ngày 15/6: Miền bắc trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơiQuốc tế lo ngại về dự luật gây tranh cãi của Israel

Người dân mua sắm để chuẩn bị cho tháng Ramadan tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Trong tuyên bố chung, các Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar khẳng định: Các vụ tấn công gần đây nhằm vào Đại Thánh đường ở làng Jiljlia và Đền thờ Hồi giáo Al-Farouq tại làng Mazra’a al-Nubani, phía bắc thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây là hành động vi phạm nghiêm trọng tính thiêng liêng của các địa điểm thờ tự, đi ngược lại luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các nghĩa vụ pháp lý buộc Israel chấm dứt tình trạng bạo lực leo thang nguy hiểm tại Bờ Tây, đưa các thủ phạm ra trước công lý và bảo đảm không có trường hợp nào được miễn trừ trách nhiệm.

Các Bộ trưởng cũng tái khẳng định sự đoàn kết với người dân Palestine và ủng hộ các quyền dân tộc chính đáng của họ, trong đó có quyền tự quyết và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền trong đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tuyên bố chung nhấn mạnh ủng hộ giải pháp hai nhà nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc và Sáng kiến Hòa bình Arab.

https://nhandan.vn/len-an-tinh-trang-bao-luc-o-bo-tay-post970325.html?gidzl=kP0KViuB45sxZHr-mHGONhAE5tZU7aWDgTD7BTnDJWsdWq1wq4b43_JO7dg64XiAyOz3U692g3mKoWiTNm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Lên ántình trạngbạo lựcBờ Tây
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