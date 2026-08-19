OpenAI ra mắt phiên bản ChatGPT dành cho thanh thiếu niên

Phiên bản ChatGPT dành cho thanh thiếu niên chỉ đóng vai trò là "gia sư" hướng dẫn các em học sinh trong học tập. (Ảnh: OpenAI)

Đây là một chế độ hoạt động riêng biệt, được thiết kế với các thuật toán bảo vệ nghiêm ngặt dành cho đối tượng từ 13 đến 17 tuổi, trong bối cảnh các lo ngại về an toàn trẻ em trên không gian mạng ngày càng gia tăng.

Động thái này của OpenAI được xem là nỗ lực nhằm cân bằng giữa cơ hội tiếp cận phương pháp học tập tiên tiến và trách nhiệm bảo vệ người dùng vị thành niên. Hệ thống mới này sẽ tự động kích hoạt nếu người dùng khai báo độ tuổi trong khoảng quy định hoặc khi các công nghệ dự đoán độ tuổi dựa theo nội dung câu hỏi của người dùng để nhận diện trẻ vị thành niên.

OpenAI cho biết họ sử dụng hơn 2.000 tín hiệu khác nhau để thực hiện việc nhận diện này một cách ít xâm phạm quyền riêng tư nhất có thể.

Điểm nhấn nổi bật nhất của phiên bản “vị thành niên” là chế độ chuyên biệt cho học tập, một công cụ được phát triển với sự tham vấn của các chuyên gia sư phạm để hỗ trợ học sinh học tập một cách chủ động.

Không thẳng thắn đưa ngay ra kết quả của bài toán hay viết hộ sẵn một bài luận, “ChatGPT cho thanh thiếu niên” sẽ đóng vai trò như một gia sư, đưa ra các gợi ý về các bước “trung gian” như công thức, cách tính toán, phân tích vấn đề hay tư duy đề cương.

Phiên bản mới này hướng tới mục tiêu của OpenAI là thúc đẩy quá trình học tập một cách chủ động, từ đó giúp thanh thiếu niên ghi nhớ kiến thức lâu hơn và rèn luyện khả năng tư duy phản biện thay vì lạm dụng AI chỉ để hoàn thành bài tập.

Bên cạnh những công cụ hỗ trợ học tập, OpenAI cũng thắt chặt các biện pháp bảo vệ nhằm hạn chế tối đa các nội dung độc hại. Hệ thống được lập trình để tự động chặn các cuộc hội thoại liên quan đến các chủ đề nguy hiểm như tự làm đau bản thân, bạo lực, rối loạn ăn uống hoặc các nội dung người lớn.

Đặc biệt, OpenAI đã cập nhật bộ tiêu chuẩn mô hình dành cho người dùng vị thành niên, trong đó nghiêm cấm chatbot sử dụng ngôn ngữ lãng mạn hoặc thể hiện rằng mình có cảm xúc và ý thức.

Mặc dù đánh giá là một bước đi đúng hướng, nhiều chuyên gia vẫn bày tỏ sự hoài nghi về hiệu quả thực tế của các biện pháp này. Một số ý kiến cho rằng việc để AI đóng vai trò như một người bạn đồng hành vẫn tiềm ẩn nguy cơ “gây nghiện” và làm giảm khả năng tư duy độc lập của người trẻ. Hơn nữa, việc xác minh độ tuổi chính xác vẫn là một bài toán khó.

Tuy nhiên, việc OpenAI phối hợp với các đối tác giáo dục để trang bị kiến thức về AI cho thế hệ học sinh mới, giúp các em biết cách nghi ngờ và kiểm chứng các lỗi sai của công nghệ, vẫn là một điều cần thiết.

https://nhandan.vn/openai-ra-mat-phien-ban-chatgpt-danh-cho-thanh-thieu-nien-post982762.html?gidzl=gm-z99O2Vmsf4hGacHj_2A8Hio2477rSjHJaSznFArdd4ETrs4fyMUD2it-F6dXOv1onSsG8FleUaW9o3m