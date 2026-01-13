Hiểm họa từ pháo tự chế

Cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến pháo tự chế

Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Phúc Thọ (TP. Hà Nội) khi một thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn, nghi do pháo tự chế phát nổ. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của loại pháo “tự làm” đang âm thầm lan rộng trong giới trẻ mỗi dịp cận Tết.

Lực lượng công an tại nhiều địa phương đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên, trẻ em, tham gia chế tạo và tàng trữ pháo nổ trái phép. Điển hình, ngày 5/1/2026, Công an xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị phát hiện em N.M.D. (sinh năm 2009) đang tàng trữ một vật nghi là pháo tự chế. Qua xác minh, công an làm rõ hành vi chế tạo pháo có sự tham gia của nhiều thiếu niên khác. Khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 74 quả pháo tự chế, tổng khối lượng khoảng 8kg.

Trước đó, ngày 29/12/2025, Công an xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một vụ việc liên quan đến 5 trẻ em sinh năm 2012 - 2013, tàng trữ 96 quả pháo tự chế, 15 quả pháo bi cùng tiền chất, dây cháy chậm, tổng trọng lượng lên tới 12kg. Các em khai nhận đã đặt mua nguyên liệu qua mạng xã hội để tự chế pháo sử dụng trong dịp tết Nguyên đán 2026.

Những con số biết nói ấy cho thấy, pháo tự chế không còn là hiện tượng nhỏ lẻ mà đã trở thành một vấn đề xã hội đáng lo ngại, đặc biệt trong môi trường mạng, nơi các hội nhóm kín vẫn ngang nhiên trao đổi, buôn bán, hướng dẫn cách chế tạo pháo để “chơi Tết” hoặc bán kiếm lời.

Khác với pháo hoa được phép sử dụng theo quy định, pháo nổ tự chế thường được làm thủ công, sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình chế tạo, vận chuyển hay sử dụng cũng có thể gây nổ lớn, bỏng nặng, mất chi, tổn thương mắt, thậm chí tử vong.

Đáng lo ngại, đối tượng tham gia chế tạo pháo ngày càng trẻ hóa. Nhiều em chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả pháp lý.

Để ngăn chặn pháo tự chế, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, rất cần vai trò chủ động của phụ huynh, nhà trường và cộng đồng. Gia đình cần quan tâm, nắm bắt tâm lý, sinh hoạt của con em, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để ngăn chặn. Nhà trường, cơ quan, đoàn thể, cộng đồng dân cư cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các tác hại cũng như chế tài xử lý khi vi phạm.

Một cái Tết an toàn, lành mạnh không thể đánh đổi bằng những tiếng nổ nguy hiểm và nỗi đau kéo dài. Chính vì vậy, mỗi người dân, mỗi gia đình hãy nói “không” với pháo nổ, góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng và để mùa xuân thực sự trọn vẹn niềm vui.