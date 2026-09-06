Xử lý dự án chậm tiến độ, bảo đảm chăm sóc toàn diện sức khỏe nhân dân

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã liên tiếp thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và cột sống phức tạp

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là hai dự án y tế trọng điểm quốc gia, với tổng mức đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng, quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường bệnh, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ cuối năm 2020, hai dự án đã phải dừng thi công trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và tạo nhiều trăn trở trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc khởi động lại hai dự án không chỉ là yêu cầu về đầu tư xây dựng mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống lãng phí, đưa các nguồn lực đầu tư công sớm phát huy hiệu quả phục vụ nhân dân.

Với vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Đảng ủy Bộ Y tế tăng cường lãnh đạo, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Trung ương, xác định rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình xử lý các dự án. Tuân thủ nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết không hợp thức hóa sai phạm, không để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước.

Trong quá trình triển khai, nhiều vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Y tế tích cực chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan rà soát toàn diện những bất cập của hai dự án; tham mưu xây dựng đề án về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13/02/2025 về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại hai dự án, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thi công trở lại.

Ngay sau khi các cơ chế được ban hành, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Y tế tập trung chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị liên quan huy động cao nhất nguồn lực thi công; thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh; đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chuyên môn và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng vận hành ngay khi công trình hoàn thành.

Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm cao của các cấp, ngành, đến cuối năm 2025, hai dự án đã hoàn thành phần xây dựng theo đúng mục tiêu Chính phủ giao. Tiếp đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương ngày 26/6/2026 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương ngày 9/7/2026, đánh dấu việc hoàn thành quá trình xử lý hai trong những dự án tồn đọng, kéo dài được Trung ương và Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Việc đưa hai bệnh viện vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của hệ thống y tế, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, đồng thời là minh chứng rõ nét hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong xử lý những dự án chậm tiến độ, kéo dài; khẳng định quyết tâm thực hiện chủ trương của Đảng về phòng, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ.

Việc đưa hai bệnh viện vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của hệ thống y tế, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, đồng thời là minh chứng rõ nét hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong xử lý những dự án chậm tiến độ, kéo dài; khẳng định quyết tâm thực hiện chủ trương của Đảng về phòng, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ.

Theo đồng chí Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế, từ thực tiễn xử lý hai dự án, nhiều bài học được Đảng ủy Bộ rút ra trong công tác triển khai các đề án, chương trình, công trình y tế phục vụ sức khỏe nhân dân. Đó là, phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; bám sát sự lãnh đạo của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là đối với những vấn đề chưa được pháp luật quy định hoặc còn có nhiều cách hiểu khác nhau, bảo đảm vừa tháo gỡ khó khăn, vừa giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan; lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm mục tiêu cao nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

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