  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 15/09/2025 08:36

WHO: Số ca tử vong do bệnh tả trên toàn cầu tăng 50% trong năm 2024

Thông cáo của WHO được công bố hôm 12/9 cho thấy gần 560.000 ca nhiễm đã được báo cáo trên 60 quốc gia và khu vực, trong đó có hơn 6.000 người đã tử vong vì căn bệnh này.

Kịp thời tiêu hủy lợn bệnh, không để dịch bệnh lây lanNam Đông ghi nhận bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiênTăng cường phòng chống, khống chế dịch bệnh trên đàn lợn

Bệnh nhân mắc tả được điều trị tại trung tâm y tế ở Kosti, bang White Nile, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã công bố số liệu thống kê về bệnh tả toàn cầu năm 2024, trong đó cho thấy sự gia tăng cả về số người mắc bệnh và tử vong do căn bệnh này.

Thông cáo của WHO được công bố hôm 12/9 cũng cho thấy số ca mắc bệnh tả được báo cáo đã tăng 5% và số ca tử vong tăng 50% trong năm 2024 so với năm 2023. Tổng cộng, gần 560.000 ca nhiễm đã được báo cáo trên 60 quốc gia và khu vực, trong đó có hơn 6.000 người đã tử vong vì căn bệnh này.

Năm 2023, bệnh tả chỉ được báo cáo ở 45 quốc gia và khu vực. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh ở châu Phi, Trung Đông và châu Á, chiếm tổng cộng 98% số ca nhiễm. Tỷ lệ tử vong ở châu Phi đã tăng từ 1,4% vào năm 2023 lên 1,9% vào năm 2024. 

Cũng theo báo cáo của WHO, phạm vi bùng phát dịch tả tiếp tục mở rộng trong năm 2024, với 12 quốc gia báo cáo có hơn 10.000 ca, trong đó 7 quốc gia ghi nhận các đợt bùng phát lớn lần đầu tiên trong năm.

Sự bùng phát trở lại của dịch tả ở Comoros - sau hơn 15 năm không có đợt bùng phát nào được báo cáo, đã nhấn mạnh mối đe dọa dai dẳng của sự lây lan toàn cầu.

Xung đột, Biến đổi Khí hậu, di dân và tình trạng thiếu hụt lâu dài về nước sạch, vệ sinh môi trường và cơ sở hạ tầng vệ sinh đang thúc đẩy sự gia tăng của dịch bệnh này.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy cuộc khủng hoảng dịch tả toàn cầu sẽ tiếp tục đến năm 2025, với 31 quốc gia và khu vực báo cáo các đợt bùng phát kể từ đầu năm./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
WHO: Số catử vongbệnh tảtoàn cầunăm 2024
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu

Thế giới sản xuất khoảng hơn 450 triệu tấn nhựa mỗi năm, và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu là một vấn đề môi trường nghiêm trọng, với lượng rác thải nhựa khổng lồ được tạo ra mỗi năm, trong đó phần lớn không được tái chế và bị thải ra môi trường, gây ô nhiễm đất, nước và không khí, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu
“Chìa khóa vàng” giúp giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh

Thông qua chương trình giám sát chặt chẽ về tận cơ sở, công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) bà mẹ mang thai tại TP. Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây được xem là giải pháp chủ lực giúp giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, đồng thời đảm bảo mọi phụ nữ được tiếp cận dịch vụ CSSK sinh sản an toàn, liên tục và hiệu quả.

“Chìa khóa vàng” giúp giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top