Tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận Hội nghị Chính phủ và các địa phương sáng 8/1 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại trụ sở Chính phủ và các điểm cầu địa phương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội nghị rất vinh dự được chào đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ ngành, địa phương, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có bài phát biểu rất quan trọng, thể hiện tâm huyết, quan tâm sâu sắc và sự chỉ đạo sát sao với Chính phủ, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Tổng Bí thư. Trong phát biểu, Tổng Bí thư đã động viên, đánh giá, nhấn mạnh 8 điểm sáng cần tiếp tục phát huy, đây là những điểm tựa rất quan trọng, góp phần tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nền tảng, tạo niềm tin để chúng ta phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới đây.

Đồng thời, Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra 8 điểm mờ cần làm sáng lên, trong đó nội dung liên quan cách thức huy động vốn trong xã hội và người dân thông qua việc phát triển tốt hơn các thị trường (như trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tài sản mã hóa, thị trường tín chỉ carbon, thị trường bất động sản, thị trường vàng); chống lãng phí, tiêu cực trong đầu tư, nhất là đầu tư công, bảo đảm hiệu quả đầu tư; những vấn đề người dân rất quan tâm liên quan đến ách tắc giao thông, các chỉ số môi trường, không khí; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh đất nước và sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong và bên ngoài; những điểm nghẽn cần tiếp tục giải quyết, nhất là về thể chế cần "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" từ tập trung quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện để đạt tăng trưởng 2 con số những năm tới và thúc đẩy sự phát triển của đất nước theo kịp xu thế thế giới. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư với tinh thần "đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa".

"Dù khó khăn đến mấy, Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi. Tư tưởng phải thông, tư duy phải thay đổi, công việc phải đổi mới. Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sáng tạo và đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp; coi trọng thời gian, đề cao trí tuệ và quyết đoán đúng lúc là những bài học kinh nghiệm rất quan trọng", Thủ tướng phát biểu.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời nhận thức đầy đủ quan điểm tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát được bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, chủ động ứng phó với những biến động bên ngoài, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sáng ngày 7/1/2026.

Nhấn mạnh quan điểm phải ổn định mới phát triển được, có phát triển được mới ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Thủ tướng cũng cho rằng chúng ta đã rất nỗ lực trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, sắp tới đây phải tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, lực lượng vũ trang phải lớn mạnh hơn, việc hiện đại hóa quốc phòng-an ninh phải tiến nhanh, sớm hơn so với dự kiến của Đại hội XIII, phải dành nguồn lực đầu tư thích đáng hơn và có trọng tâm, trọng điểm, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng hành của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; sự ủng hộ, giúp đỡ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế với mọi hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cảm ơn ý kiến của các địa phương, các bộ, ngành, với các kiến nghị rất có cơ sở, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp thu, xem xét, có giải pháp cụ thể cho từng kiến nghị để cùng nhau tổ chức thực hiện thật tốt.