Cách phòng ngừa đột quỵ khi trời trở lạnh quan trọng là kiểm soát tăng huyết áp. Ảnh: Ngọc Hòa

Khi trời lạnh, cơ thể phản ứng bằng cách co mạch giữ nhiệt, làm huyết áp tăng lên đột ngột và tạo áp lực lớn lên thành mạch máu não. Nhiệt độ giảm làm tăng số lượng hồng cầu, tiểu cầu và độ cô đặc của máu, dễ hình thành các cục máu đông gây tắc mạch. Trời lạnh cũng khiến tim phải đập nhanh hơn để giữ ấm cơ thể, dễ dẫn đến quá tải ở người có bệnh lý tim mạch sẵn có.

Đối với người cao tuổi, khả năng điều hòa thân nhiệt và thích nghi với môi trường kém. Những người có nguy cơ cao là người có bệnh lý nền, như: tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành hoặc rung nhĩ; người có thói quen không lành mạnh, như: hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ít vận động hoặc tự ý ngưng thuốc điều trị mạn tính.

Những người có nguy cơ cao cần nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ để dự phòng các phương án xử trí khẩn cấp ngay khi xuất hiện các triệu chứng sau: Mất thăng bằng, chóng mặt dữ dội, đi không vững; giảm hoặc mất thị lực đột ngột ở một hoặc hai bên mắt; méo mặt, lệch một bên miệng, nhân trung không cân đối; yếu hoặc liệt một bên tay/chân, không nhấc đều được hai tay; nói khó, nói ngọng, không diễn đạt được hoặc không hiểu lời người khác. Người bệnh hoặc người nhà hãy gọi ngay cho xe cấp cứu (xe cấp cứu 115) hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất trong “thời gian vàng” (3 - 4,5 giờ đầu).

Cách phòng ngừa đột quỵ khi trời trở lạnh quan trọng là kiểm soát tăng huyết áp. Chúng ta cần duy trì huyết áp mục tiêu theo khuyến cáo, thường dưới 130/80 mmHg và theo dõi huyết áp thường xuyên tại nhà.

Bên cạnh đó, cần giữ chỉ số HbA1c ở mức ≤ 7% (cá thể hóa tùy từng người bệnh). Sử dụng các nhóm thuốc hỗ trợ theo chỉ định của bác sĩ nếu phù hợp. Kiểm tra định kỳ lipid máu (mỗi 6 - 12 tháng cho người trên 45 tuổi). Kiểm soát chỉ số LDL-C tùy theo tầng nguy cơ (ví dụ: nhóm nguy cơ rất cao cần LDL-C < 55mg/dL) thông qua chế độ ăn và thuốc nhóm Statin liều cao khi có chỉ định. Giảm lượng muối tiêu thụ (dưới 6g muối/ngày), ăn ít chất béo bão hòa. Tăng cường rau xanh, chế độ ăn giàu kali. Ngừng hẳn việc hút thuốc lá và hạn chế tối đa rượu, bia. Tập thể dục đều đặn (khoảng 30 phút mỗi ngày). Duy trì cân nặng hợp lý và ngủ đủ giấc (7 tiếng/ngày).

Đối với người đã từng bị đột quỵ hoặc đột quỵ thoáng qua, cần dự phòng bằng việc tầm soát và theo dõi chuyên sâu. Bệnh nhân sau đột quỵ hoặc đột quỵ thoáng qua cần được kiểm tra tiểu đường, béo phì, và hội chứng ngưng thở khi ngủ, theo dõi điện tâm đồ lâu dài đối với các trường hợp đột quỵ không rõ nguyên nhân và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Để phòng ngừa đột quỵ, chúng ta cần bảo đảm giữ ấm cơ thể, đặc biệt giữ ấm vùng đầu, cổ, ngực và bàn chân khi ra ngoài hoặc khi trời sáng sớm. Lưu ý khi sinh hoạt không tập thể dục quá sớm ngoài trời khi nhiệt độ còn thấp. Tắm nước ấm trong phòng kín gió, không tắm quá lâu và lau khô người trước khi mặc quần áo. Uống đủ nước và tránh uống nhiều rượu bia.