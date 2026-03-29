Lần đầu tiên, Việt Nam có robot AI thay khớp chủ động hoàn toàn

Bác sĩ phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo cho người bệnh bằng Robot CUVIS-Joint thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam.

Robot CUVIS-Joint đã được FDA (Hoa Kỳ) thông qua đưa vào sử dụng tại Mỹ và Việt Nam là nước thứ 9 sở hữu hệ thống thiết bị phẫu thuật hiện đại này.

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép phẫu thuật thay khớp bằng robot trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới CUVIS-Joint, chủ động thực hiện nhiều công đoạn và thao tác với độ chuẩn xác vượt trội, gia tăng hiệu quả, an toàn cho người bệnh và hiệu suất làm việc của bác sĩ.

Ngay sau khi được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép sử dụng, bệnh viện đã liên tiếp phẫu thuật 20 ca thay khớp bằng Robot AI này, mang lại hiệu quả vượt trội về mức độ chính xác trong thao tác phẫu thuật, người bệnh giảm đau tối đa và hồi phục nhanh.

Bệnh nhân T.T.H (74 tuổi) là ca thay khớp đầu tiên bằng Robot AI CUVIS-Joint. Bệnh nhân bị đau nhức khớp gối cả 2 chân hơn 20 năm, đi lại vô cùng khó khăn, điều trị tiêm khớp, tập vật lý trị liệu, đắp thảo dược nhưng bệnh ngày càng nghiêm trọng. Kết quả chụp X-quang cho thấy bà H. bị thoái hóa khớp độ 4, lớp sụn gần như không còn, 2 đầu xương va chạm vào nhau gây biến dạng khớp gối, trục chi vẹo trong hơn 10 độ. Bà được chỉ định thay khớp gối bằng robot thế hệ mới CUVIS-Joint.

Ngày đầu tiên sau mổ, bà H. thẳng chân ra được, giảm đau đáng kể, tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân. Chỉ 3 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân dự định kế hoạch thay khớp gối ở chân còn lại trong thời gian sắp tới.

Thầy thuốc ưu tú, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình cho biết, CUVIS-Joint là hệ thống robot thế hệ mới nhất chuyên phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng chủ động hoàn toàn theo kế hoạch do bác sĩ phê duyệt, được chứng minh hiệu quả và độ an toàn vượt trội, đặc biệt là bảo đảm chất lượng ca mổ khi chuẩn hóa các thông số và hỗ trợ bác sĩ trong những thao tác dễ sai sót và “tốn sức” nhất.

Robot CUVIS-Joint trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ trong nhiều công đoạn lên kế hoạch mổ và các thao tác cần có mức độ “siêu chính xác”, nhất là ở những khu vực hiểm hóc mà mắt người, tay người dù có tốt đến đâu cũng rất khó thực hiện tốt hoàn hảo.

Robot với khả năng “siêu chống rung” khi thực hiện các thao tác tinh vi, giảm tối đa nguy cơ biến chứng trong phẫu thuật. Đặc biệt, robot còn hỗ trợ cùng với bác sĩ ở các công đoạn như lập kế hoạch chi tiết trước mổ, chọn loại khớp, kích cỡ khớp, vị trí đặt khớp, trục chi, cân bằng phần mềm, các lát cắt xương chuẩn xác, và có thể điều chỉnh kế hoạch ngay trong lúc mổ giúp cuộc mổ có độ chính xác và an toàn vượt trội.

Theo ông Jae-Jun LEE - Giám đốc điều hành hãng sản xuất Robot CUREXO, robot CUVIS-Joint đã được theo dõi, nghiên cứu và thống kê trong nhiều năm với hàng chục nghìn ca phẫu thuật, trong đó gây chú ý với đánh giá trên 35.000 ca phẫu thuật trên thế giới, tính đến nay chưa ghi nhận bất cứ biến chứng phẫu thuật nghiêm trọng nào, theo thông tin từ Hãng sản xuất CUREXO.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Đặng Khoa Học, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình đánh giá, việc đưa vào kỹ thuật robot CUVIS-Joint, người bệnh ít đau, xuất viện sớm hơn, khôi phục trục chi tối ưu, cải thiện biên độ vận động như duỗi-gập khớp tự nhiên, ít cảm nhận có sự hiện diện của khớp nhân tạo.

Một điểm đáng chú ý khác của CUVIS-Joint là sở hữu nền tảng mở (Open Platform), cho phép tương thích với hàng chục loại khớp nhân tạo cao cấp từ các quốc gia khác nhau như Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nhật Bản… và có thể mở rộng hơn. Bác sĩ không bị phụ thuộc vào một hãng khớp nhân tạo cố định, từ đó có thể lựa chọn cấu trúc, kích thước và vật liệu khớp phù hợp nhất với giải phẫu, bệnh lý và điều kiện kinh tế của từng người bệnh, tiết kiệm chi phí.

Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn hệ thống bệnh viện cho biết, với việc đầu tư thêm hệ thống Robot AI phẫu thuật thay khớp chủ động hoàn toàn, bệnh viện không chỉ nâng cao kết quả điều trị cho đa dạng người bệnh, mà còn chuẩn hóa kỹ thuật giữa các phẫu thuật viên, giảm sai số do yếu tố chủ quan và tiệm cận các tiêu chuẩn phẫu thuật tiên tiến trên thế giới.

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, đơn vị đang nỗ lực đưa những công nghệ, thiết bị khám chữa bệnh hiện đại hàng đầu thế giới về Việt Nam, để không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn cả du khách quốc tế đến Việt Nam khám chữa bệnh ngày càng đông hơn. Đây chính là hành động hiện thực hóa các chủ trương của Đảng theo Nghị quyết 57, 68, 72 về tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

https://nhandan.vn/lan-dau-tien-viet-nam-co-robot-ai-thay-khop-chu-dong-hoan-toan-post951915.html