Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 350 người dân phường Kim Trà

Hơn 350 người dân phường Kim Trà được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Phát biểu tại chương trình, BSCKII. Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa ngành y tế, chính quyền địa phương và toàn xã hội. Bác sĩ Hoàng Trọng Quý đánh giá cao tinh thần tình nguyện của Đoàn Thanh niên Sở Y tế cùng sự phối hợp từ UBND phường Kim Trà, đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ thực hiện nghiêm túc quy trình chuyên môn, đảm bảo an toàn và tận tình tư vấn, hướng dẫn người dân cách chủ động phòng, điều trị bệnh kịp thời.

Tại chương trình, gần 40 y, bác sĩ đã trực tiếp thăm khám, tư vấn chuyên sâu và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà động viên ý nghĩa đến các hộ gia đình chính sách và khó khăn.