Củng cố y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh từ sớm, từ xa

Khám chữa bệnh cho người dân ở Trạm Y tế xã Phú Vang

Từ ngày 1/10/2026, ngành y tế đã bàn giao chức năng, nhiệm vụ và 190 nhân lực thuộc các lĩnh vực y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội từ các Trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế về các Trạm Y tế thuộc UBND cấp xã. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, các trạm y tế xã, phường từng bước chủ động trong tổ chức các hoạt động phòng bệnh, quản lý đối tượng và triển khai chương trình y tế tại cộng đồng. Với lợi thế gần dân, nắm bắt đặc điểm địa bàn, trạm y tế có điều kiện thuận lợi để rà soát nhóm nguy cơ, truyền thông giáo dục sức khỏe và phối hợp với chính quyền, đoàn thể trong phòng, chống dịch bệnh.

Để nâng cao chất lượng hoạt động phòng bệnh tại tuyến cơ sở, hội nghị đã nêu các định hướng tiếp tục củng cố năng lực chuyên môn, bảo đảm kinh phí và điều kiện triển khai các chương trình. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế giữ vai trò phối hợp, hướng dẫn, tập huấn và giám sát chuyên môn, hỗ trợ trạm y tế cập nhật quy trình, nâng cao khả năng phát hiện sớm và xử lý các tình huống dịch bệnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị chính quyền cấp xã, phường và trạm y tế cần chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế, trạm y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh trong giám sát dịch tễ, chuyển tuyến, chia sẻ thông tin và theo dõi người bệnh.

Củng cố y tế dự phòng ngay từ cơ sở không chỉ giúp nâng cao khả năng ứng phó với dịch bệnh mà còn góp phần giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giảm áp lực cho tuyến trên. Khi được bảo đảm đầy đủ nguồn lực và hỗ trợ chuyên môn thường xuyên, các trạm y tế sẽ phát huy tốt hơn vai trò tuyến đầu trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.