Hai người tử vong sau khi uống nước lá tự hái, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Bệnh nhi sau khi được cấp cứu đã vượt qua nguy kịch. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê)

Ngày 9/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông tin về việc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân tại xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Các nạn nhân được xác định nghi ngờ liên quan ngộ độc thực phẩm sau khi cùng sử dụng một loại nước được pha từ nguyên liệu thực vật (lá rừng); trong đó 2 người đã tử vong.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị để tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, chỉ đạo gấp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc (nếu có) để xác định tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, đặc biệt là việc nhận biết các nguyên liệu có nguy cơ gây ngộ độc.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không tự ý sử dụng, chế biến các nguyên liệu tự nhiên theo kinh nghiệm truyền miệng khi chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang theo dõi sát diễn biến tình hình vụ việc, cập nhật thông tin hằng ngày; chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng; đồng thời báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Được biết, theo thông tin từ gia đình bệnh nhân cung cấp, người mẹ cùng hai con gái đã sử dụng một loại nước do chính người mẹ tự hái nguyên liệu thực vật về pha cho các thành viên trong gia đình cùng uống. Sau khi uống loại nước này, người mẹ và một người con gái đã tử vong. Bé gái còn lại được đưa đến viện và được cấp cứu kịp thời.

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