Triển lãm đồ chơi “OMOCHA”

HNN.VN - Sáng ngày 23/12, tại AEON Mall Huế, triển lãm “OMOCHA: Thế giới đồ chơi hiện đại Nhật Bản” được giới thiệu tới công chúng, mở ra cơ hội khám phá hành trình phát triển của đồ chơi Nhật Bản từ truyền thống đến hiện đại, qua lăng kính văn hóa và sáng tạo.

Du khách tham quan, tìm hiểu các không gian trưng bày tại triển lãm “OMOCHA".

“OMOCHA” trong tiếng Nhật có nghĩa là đồ chơi, song nội hàm của khái niệm này vượt xa những vật dụng giải trí thông thường. Qua nhiều thế hệ, đồ chơi Nhật Bản phản ánh cách con người kết nối với cảm xúc, trí tưởng tượng và công nghệ. Từ búp bê thủ công thời Edo, đồ chơi biến hình, nhân vật đại chúng, cho đến các sản phẩm điện tử đời mới, mỗi hiện vật đều kể một câu chuyện về xã hội và thẩm mỹ Nhật Bản.

Triển lãm được chia thành 7 khu vực trưng bày theo chủ đề, bao gồm đồ chơi biến hình, đồ chơi nhân vật, đồ chơi siêu tinh xảo, văn hóa kawaii, đồ chơi phương tiện giao thông, đồ chơi truyền thống và đồ chơi điện tử. Cách sắp đặt giúp người xem dễ dàng tiếp cận từng lát cắt của văn hóa đồ chơi, đồng thời nhận ra sự giao thoa giữa sáng tạo thủ công và tư duy công nghệ.

Triển lãm mở cửa đón công chúng miễn phí từ 23/12/2025 đến ngày 11/1/2026.

Tin, ảnh: Bạch Châu
