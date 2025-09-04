Trả lại diện mạo xưa cho Văn Miếu

Sau tu bổ, Văn Miếu được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian văn hóa - giáo dục ý nghĩa

Với tổng mức đầu tư 132,139 tỷ đồng, dự án Tu bổ, tôn tạo và phục hồi thích nghi di tích Văn Miếu (giai đoạn 1) sẽ được thực hiện từ nay đến cuối năm 2028.

Văn Miếu - nơi thờ đức Khổng Tử, Tứ Phối, Thập Nhị Triết cùng các Tiên Hiền, Tiên Nho được Vua Gia Long cho xây dựng năm 1808. Trải qua hơn hai thế kỷ với nhiều lần tu sửa, rồi chiến tranh, thiên tai và quá trình sử dụng không phù hợp, di tích này hiện bị hư hỏng khoảng 70%. Nhiều công trình chỉ còn nền móng, một số hạng mục biến mất hoàn toàn khỏi thực địa. Việc khởi công dự án được xem là bước đi mang tính “cấp cứu” và lâu dài, nhằm giữ gìn một mắt xích quan trọng trong quần thể di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế. Toàn bộ quá trình, từ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đến phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đều có sự tham vấn Hội đồng khoa học Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo đúng quy định.

Giai đoạn 1 của dự án tập trung tu bổ, tôn tạo và phục hồi thích nghi các hạng mục chính. Trong đó, Đại Thành Điện - trung tâm của Văn Miếu sẽ được phục hồi toàn bộ trên diện tích 830m², với kết cấu gỗ khung chính kết hợp tường xây bao che, mái lợp ngói liệt men vàng, phục hồi hệ thống trang trí, nội thất, đồng thời bổ sung các giải pháp chống ẩm, chống mối, phòng cháy, chữa cháy.

Không gian sân miếu được tổ chức lại theo hướng tôn tạo trục thần đạo bằng đá Thanh, kết hợp gạch Bát Tràng, giữ lại thảm cỏ và cây xanh ở những khu vực phù hợp. Các cổng quan trọng như Đại Thành Môn, Văn Miếu Môn, Kim Thanh Môn, Ngọc Chấn Môn được tu bổ, phục hồi cửa gỗ, mái ngói, hệ trang trí, trả lại dáng vẻ uy nghiêm vốn có.

Đáng chú ý, khu vực bến thuyền hình bán nguyệt, dấu ấn kiến trúc gắn với sông Hương sẽ được phục hồi thích nghi, kết hợp kè đá, sàn, bậc cấp và cảnh quan dọc sông. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cảnh quan, kết nối tuyến tham quan đường bộ và đường thủy trong tương lai.

Bên cạnh đó, dự án cũng đầu tư các hạng mục phục vụ du khách như nhà bán vé - hướng dẫn, nhà vệ sinh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm chiếu sáng, camera an ninh, wifi, tưới cây… nhưng với yêu cầu thiết kế hài hòa, không lấn át di tích.

Hơn 200 năm trước, Văn Miếu Huế là nơi ghi dấu con đường học vấn của bao thế hệ. Cùng với di tích Quốc Tử Giám được trùng tu cùng thời điểm, mở ra cơ hội để Văn Miếu trở lại vai trò một không gian văn hóa - giáo dục trong đời sống đương đại của Cố đô. Sau khi hoàn thành, Văn Miếu không chỉ là điểm tham quan mà còn là không gian văn hóa - giáo dục sống động. Nơi đây có thể tổ chức lễ tế Khổng Tử, vinh danh nhân tài, các hoạt động khuyến học, tri ân, cầu may trước mùa thi…