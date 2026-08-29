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ClockThứ Sáu, 30/10/2026 17:35

Sẽ tái hiện lễ đăng quang của Hoàng đế Quang Trung tại núi Bân

HNN.VN - Chiều 30/10, UBND phường An Cựu tổ chức hội nghị tham vấn về chương trình nghệ thuật sử thi sân khấu hóa lịch sử “Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế”, với chủ đề “Núi Bân - Hào khí Quang Trung”. Hội nghị có sự tham gia của các nhà quản lý văn hóa, chuyên gia và nhà nghiên cứu lịch sử, nhằm góp ý hoàn thiện kịch bản, phương án dàn dựng chương trình nhân kỷ niệm 238 năm sự kiện Hoàng đế Quang Trung lên ngôi và xuất binh ra Bắc đại phá quân Thanh.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật bán thực cảnh Lễ hội Gò Đống Đa

Hội nghị góp ý hoàn thiện kịch bản chương trình. 

Từ ngày 1 đến 3/1/2027, tại khu vực Tượng đài Quang Trung, núi Bân (phường An Cựu) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm 238 năm sự kiện Hoàng đế Quang Trung lên ngôi và xuất binh ra Bắc đại phá quân Thanh. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật sử thi sân khấu hóa lịch sử với chủ đề “Núi Bân - Hào khí Quang Trung”.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về kết cấu kịch bản, đề nghị xây dựng các phân cảnh có điểm nhấn, cao trào, làm nổi bật khí thế hào hùng của sự kiện lịch sử. Lời bình, lời thoại, âm nhạc, trống trận, phục trang và đạo cụ cần được lựa chọn phù hợp với bối cảnh, bảo đảm tính chân thực, trang trọng nhưng vẫn hấp dẫn, giàu cảm xúc.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật tái hiện sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và xuất binh ra Bắc đại phá quân Thanh, chuỗi hoạt động dự kiến còn có lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung; trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu ẩm thực, trò chơi dân gian, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao.

 Dâng hương tại Tượng đài Quang Trung, núi Bân

Công tác bố trí sân khấu, không gian trưng bày, khu vực trải nghiệm cũng được chú trọng nhằm khai thác hiệu quả không gian di tích núi Bân, tạo điều kiện để người dân và du khách tham gia các hoạt động.

UBND phường An Cựu tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện kịch bản, phương án dàn dựng và kế hoạch tổ chức. Trong đó, chú trọng tính chính xác của các chi tiết lịch sử, chất lượng nghệ thuật.

Thông qua chuỗi hoạt động, phường An Cựu tạo điểm nhấn văn hóa đầu năm 2027, đồng thời quảng bá giá trị lịch sử của di tích núi Bân, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch địa phương.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
tái hiệnlễ đăng quangHoàng đếQuang Trungnúi Bân
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