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ClockThứ Năm, 05/11/2026 12:15

Khai mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế

HNN.VN - Sáng 5/11, tại công viên bờ Bắc sông Hương, trong khuôn khổ Festival Huế 2026, diễn ra Lễ khai mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”.
 Tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia trại sáng tác.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các nhà văn hóa, kiến trúc sư, lãnh đạo các trường Đại học Nghệ thuật Huế, Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cùng 29 nghệ sĩ, nhà điêu khắc trong nước, quốc tế.

Đây là lần thứ 6 Trại sáng tác điêu khắc quốc tế được tổ chức tại Huế. Khởi động từ đầu năm 2025, trại sáng tác thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà điêu khắc trong và ngoài nước. Qua quá trình tuyển chọn, thẩm định từ bản vẽ phác thảo đến mô hình tỷ lệ 1/10, Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 29 tác phẩm của 29 nghệ sĩ đến từ Việt Nam và các nước Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào tham gia.

 Các nghệ sĩ và thành viên Hội đồng nghệ thuật bên tác phẩm tại công viên bờ sông Hương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức trại sáng tác, đánh giá các tác phẩm thể hiện góc nhìn đa dạng, độc đáo về con người, văn hóa và vùng đất Huế. Trại sáng tác không chỉ tạo nên những tác phẩm có giá trị nghệ thuật mà còn là dịp để nghệ sĩ trong nước và quốc tế giao lưu, kết nối, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài.

Theo Ban Tổ chức, hoạt động góp phần khẳng định vị thế của Huế là đô thị văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, đồng thời tăng sức hấp dẫn của điểm đến đối với du khách trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”, trại sáng tác hướng đến tạo thêm những tác phẩm điêu khắc có giá trị, bổ sung cho không gian nghệ thuật công cộng của thành phố, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và mỹ thuật đương đại.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
trại sáng tác điêu khắcấn tượng huế việt namfestival huế 2026công viên bờ bắc sông hương
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