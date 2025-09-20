Hơn 15.000 lượt khách tham gia các hoạt động của CLB Sách và Văn hóa Huế

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Huế Phan Thiên Định phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bà Trương Thị Mỹ Dung - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Sách và Văn hóa Huế đã chia sẻ thông tin này tại buổi lễ kỷ niệm 1 năm thành lập CLB Sách và Văn hóa Huế diễn ra chiều 20/9.

Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, các chuyên gia, nhà văn hóa và đông đảo thành viên CLB tham dự sự kiện.

Chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 9/2024, CLB Sách và Văn hóa Huế như một “ngôi nhà chung” gắn kết bạn đọc, tình nguyện viên, cộng đồng cùng chia sẻ niềm yêu thích với sách và các giá trị văn hóa.

Từ khi vận hành đến nay, CLB đã tổ chức đa dạng các sự kiện từ tọa đàm, giới thiệu, ra mắt sách cho đến các chương trình trò chuyện, trao đổi học thuật. Thông qua các sự kiện đó hướng đến mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc, tạo không gian gắn kết và góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân Huế. Đồng thời, CLB mở rộng hoạt động cho du khách trong và ngoài nước có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, giao lưu và chia sẻ về sách cũng như văn hóa Huế.

“Hơn cả triết lý, đó là sứ mệnh, là làm sao để thông qua mô hình hoạt động này, chúng tôi tạo ra được những sự kết nối của những người yêu Huế. Nhờ vào sách và các hoạt động văn hóa, chúng tôi đưa những người yêu Huế ngồi lại bên nhau, cùng tổ chức các chương trình, tạo nên các sân chơi cho đông đảo công chúng”, bà Dung chia sẻ.

Bà Trương Thị Mỹ Dung - Chủ nhiệm CLB Sách và Văn hóa Huế (phải) tặng quà cho các thành viên CLB

Hiện tại CLB đang có hơn 4.500 đầu sách phục vụ bạn đọc, trong đó có hơn 1/3 sách viết về Huế hoặc do người Huế viết. Nói về tầm nhìn trong tương lai, bà Dung cho rằng: CLB sẽ hướng đến trở thành trung tâm kết nối tri thức, văn hóa và sáng tạo hàng đầu tại Huế, là không gian cộng đồng cởi mở, truyền cảm hứng cho mọi thế hệ và góp phần định hình bản sắc văn hóa Cố đô trong kỷ nguyên mới. Cụ thể, sẽ có khoảng 30.000 đầu sách với hơn 50.000 bản sách, tập trung vào các sách về Huế, tác giả Huế và các tài liệu liên quan đến lịch sử, địa lý, văn hóa, nghệ thuật, phong tục, ẩm thực, y học... Cùng với đó, xây dựng thư viện số trên phần mềm quản lý, mở rộng khả năng tiếp cận từ xa cho bạn đọc.

Ngoài ra, tiếp tục duy trì, phát triển 4 nhóm đối tượng trọng tâm của CLB đó là phụ huynh, học sinh, tác giả, doanh nghiệp. Song song, triển khai các hoạt động như HueTalk, cuộc thi sách, workshop giáo dục, kỹ năng sống, khởi nghiệp, phát triển sâu các dự án truyền thông văn hóa Huế cho người dân và du khách…