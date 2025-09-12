  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 28/09/2025 11:32

Thanh âm của núi

HNN - Người Cơ Tu ở thôn 5, xã Nam Đông (sáp nhập từ các xã Hương Xuân, Thượng Nhật và Hương Sơn) vẫn gọi già làng Trần Đình Lừa (72 tuổi) là “kho báu sống” của bản làng. Bởi cho đến nay, ông là một trong những người hiếm hoi còn lưu giữ được tiếng chiêng linh thiêng đã gắn liền với bao thế hệ người Cơ Tu.

Già làng gương mẫu đi đầu hiến đất mở đườngCây đại thụ của bản“Kho báu” của người Pa Cô

 Già Trần Đình Lừa

Giữ gìn báu vật gia đình

Tay trái già Lừa nhẹ đặt lên mặt chiêng để giữ nhịp, tay phải cầm traco (dụng cụ gõ chiêng) nhịp nhàng điểm từng tiếng lên bề mặt chiêng đồng đã sẫm màu thời gian.

Một hồi chiêng ngân lên, vang vọng như kéo dài từ thẳm sâu ngàn năm cũ, dội qua vách núi, lan xa giữa đại ngàn trùng điệp. Âm thanh ấy như thấm vào lồng ngực, lay động cả tâm can người nghe.

“Chiếc chiêng này là báu vật của gia đình tôi”, già Lừa chậm rãi cất lời. “Tổ tiên tôi đã gìn giữ nó từ hàng trăm năm trước, qua bao đời ông cố, ông nội, cha tôi… rồi giờ đến tay tôi. Chiêng xưa, nên tiếng ngân trầm hùng, sâu lắng, như mang trong nó linh khí của đất trời, của hồn núi, hồn sông. Còn chiêng bây giờ, đúc mới tuy có đẹp, nhưng âm thanh đánh lên nghe đục, không vang, không có cái hồn như chiêng cổ”.

Già Lừa kể rằng, mấy chục năm trước, nhiều người từ miền xuôi đã lặn lội lên vùng cao, tìm đến các bản làng để tìm mua chiêng cổ. “Người ta đồn rằng, mỗi chiếc chiêng cổ đều có giấu kim cương bên trong”, già Lừa cười. Lúc ấy, một chiếc chiêng có thể đổi được vài con trâu đực, một tài sản lớn với người dân vùng cao lúc bấy giờ vẫn còn quá nhiều khó khăn. Thế nhưng người Cơ Tu của ông giữ chiêng như giữ lấy linh hồn mình, không ai nỡ bán.

 Già Trần Đình Lừa kể chuyện về chiêng

“Nhà tôi ngày nào cũng có người tới hỏi mua chiêng, nên phải đóng cửa tránh mặt suốt ngày. Chiêng này do tổ tiên truyền lại, có đắt mấy cũng không thể bán. Bán cái chiêng là bán luôn ký ức của ông bà, là cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa mình với tổ tiên. Chiêng rời khỏi nhà, cũng mang theo một phần hồn của bản làng mà đi. Giữ được cái chiêng, mới giữ được gốc rễ, giữ được cội nguồn”, giọng già Lừa chậm rãi.

Người Cơ Tu của ông mỗi khi cưới hỏi, ma chay, hay cúng mừng lúa mới, cúng rừng, cúng đất… tiếng chiêng lại cất lên. Tiếng chiêng gọi con cháu sum vầy, cũng là để mời hồn người đã khuất trở về chứng giám cho lòng thành của bản làng.

Mỗi lễ hội lại có một ngôn ngữ cồng chiêng khác biệt. Già Lừa giải thích “Trong lễ cưới, mổ heo thì tiếng chiêng đánh thưa, đều đều. Còn mổ trâu thì đánh nhanh hơn. Đặc biệt lễ làm nhà mồ, tiếng chiêng dồn dập, như tiếng gọi khẩn thiết đánh thức người đã khuất, triệu hồi thần linh từ xa xưa trở về với bản làng”.

Đau đáu niềm xưa

Từ thuở tuổi đôi mươi, già Lừa đã sử dụng thành thạo hầu hết các nhạc cụ của người Cơ Tu, với trống, khèn, đàn anbel… đặc biệt là chiêng. Những thanh âm linh thiêng ấy như ngấm vào máu thịt ông từ thuở thiếu thời. “Mình học bằng mắt, bằng tai và bằng trái tim”, già Lừa cười hiền nhớ lại. Chỉ cần ngắm nhìn những người già trong làng biểu diễn, nghe từng nhịp rung ngân, ông đã có thể mày mò học theo, rồi cứ thế lưu giữ trong lòng.

Âm nhạc của người Cơ Tu chính là tiếng nói của núi rừng, là sợi dây gắn kết thế hệ này với thế hệ khác, mùa hội này với mùa hội khác. Nhịp trống, nhịp chiêng cứ thế vang vọng qua năm tháng, ngân dài theo gió, theo mây.

Già Lừa cho biết, đánh chiêng tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Người biết đánh, tay vừa nhịp mà hồn cũng hòa theo, âm thanh mới vang vọng, ngân xa. Còn người không thấm được nhịp điệu của núi rừng, tiếng chiêng nghe trầy trật, lạc lõng giữa không gian.

Già Lừa trầm ngâm, ánh nhìn xa xăm đầy nỗi niềm, ông bảo giờ lớp trẻ người Cơ Tu không còn nhiều đam mê với văn hóa nguồn cội như xưa. Những giai điệu hiện đại hấp dẫn hơn, ánh đèn sân khấu và mạng xã hội khiến nhiều người lãng quên những thanh âm xưa cũ bên bếp lửa nhà sàn. Ông sợ một ngày, tiếng chiêng, tiếng trống của bản làng mình sẽ chỉ còn trong ký ức, như vệt khói mỏng tan dần giữa đại ngàn.

Mang trong mình tình yêu sâu sắc với văn hóa truyền thống của người Cơ Tu, khi huyện Nam Đông (cũ) mở các lớp truyền dạy cồng chiêng, già Lừa không ngần ngại nhận lời đứng lớp, ông coi đó là cách để tiếp lửa cho thế hệ trẻ, để tiếng chiêng của bản làng không bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại.

“Đánh chiêng cũng đòi hỏi người đánh phải cảm bằng trái tim, nghĩ bằng khối óc, thì đôi tay mới có thể tạo nên nhịp điệu ưng ý”, già Lừa vừa nói vừa mô phỏng động tác. Tay phải dẻo dai, linh hoạt để tạo ra âm thanh tròn và vang. Mỗi nhịp chiêng đều cần sự kết hợp tinh tế giữa cảm xúc và kỹ thuật. “Chiêng vui thì đánh bằng nụ cười, nhịp nhàng chậm rãi. Chiêng buồn thì đánh bằng nỗi đau, âm vang dồn dập như tiếng than của đất trời”, người già làng đã đi qua hơn bảy mươi mùa rẫy chia sẻ.

Từ đôi tay và tấm lòng của già Lừa, nhiều người Cơ Tu trẻ đã học được cách đánh chiêng đúng với hồn cốt xưa của dân tộc mình. Những cái tên như Trần Văn Đang, Hồ Văn Bắc, Hồ Văn Giết… giờ đây đều có thể khiến tiếng chiêng ngân vang như tiếng rừng gọi, tiếng đất trời hòa điệu.

Con trai của già Lừa, anh Hồ Văn Lùn cũng tiếp bước cha, gắn bó với chiêng, với trống, với nhịp điệu thiêng liêng đã nuôi lớn tâm hồn người Cơ Tu qua bao đời. “Người già rồi sẽ rời đi. Người trẻ lớn lên phải tiếp tục giữ gìn những điều đẹp đẽ mà cha ông để lại. Đó là trách nhiệm”, anh Lùn cười hiền lành.

Vào những dịp hội làng, khi thanh niên trai tráng trong bản quây quần bên ánh lửa, say mê với điệu múa, tiếng trống, tiếng chiêng, đó cũng là lúc họ học cách chạm vào hồn cốt văn hóa của cha ông. Mỗi lễ hội ngoài niềm vui, còn là dịp giữ gìn, tiếp nối truyền thống. “Trong bản, ai thích học, tôi đều dạy hết”, già Lừa cười mộc mạc. Với già, nhiều người biết cách sử dụng, thì tiếng chiêng, tiếng trống mới vang mãi giữa đại ngàn”.

Ông Lê Nhữ Sửu, nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Khoa học và Thông tin huyện Nam Đông (nay là Phó chủ tịch UBND xã Nam Đông) chia sẻ, những đóng góp đầy tâm huyết của già làng Trần Đình Lừa trong hành trình bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa Cơ Tu là vô cùng đáng quý, nhất là trong bối cảnh các giá trị truyền thống đang dần mai một giữa nhịp sống hiện đại.

Lê Hà
 Từ khóa:
thanh âmcủa núigià lànggià Trần Đình Lừa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Già làng gương mẫu đi đầu hiến đất mở đường

Bằng uy tín, nhiều năm qua, ông Hồ Văn Dương đã góp phần gắn kết cộng đồng, vận động bà con hiến đất mở đường, đổi mới cách làm ăn, xây dựng đời sống văn minh. Đó là nhận xét của ông Hoàng Chí Tâm, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Đông, khi nhắc đến già Hồ Văn Dương (79 tuổi) ở thôn A Tin.

Già làng gương mẫu đi đầu hiến đất mở đường
Những thanh âm giữa đại ngàn Trường Sơn
Thanh âm giữa đại ngàn Trường Sơn - Kỳ 1: Thanh âm kể chuyện núi rừng

Những bản hòa tấu, những điệu múa mềm mại hay những nhạc cụ thô mộc nhưng tràn đầy sức sống..., tất cả cùng nhau kể lại câu chuyện về cội nguồn, về bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc của những con người gắn bó trọn đời với núi rừng Trường Sơn.

Thanh âm giữa đại ngàn Trường Sơn - Kỳ 1 Thanh âm kể chuyện núi rừng
Thanh âm của núi rừng

Những ngày tháng Giêng, khi sương mù còn vương trên những mái nhà của người Cơ Tu cũng là lúc thanh âm của cồng chiêng, đàn Abel vang lên giữa buôn làng. Tại thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Phú Lộc, âm nhạc như một phần không thể thiếu trong đời sống của bà con nơi đây, gắn liền với những câu chuyện tình yêu, những khúc hát ru con hay lời tạ ơn gửi đến thần linh.

Thanh âm của núi rừng
“Kho báu” của người Pa Cô

“Mình luôn sợ thời gian đi nhanh quá mà mình thì chậm, chỉ lo lắng làm không kịp nhiều thứ cho con cháu mai sau” - Già Hạnh hướng mắt về dãy Trường Sơn trùng điệp phía xa xa, bày tỏ tiếng lòng. Bao đời nay người Pa Cô của già đều nương náu dưới chân dãy núi này. Nhìn văn hóa truyền thống của cha ông mai một dần theo năm tháng khiến lòng già đau đáu, phải bằng mọi cách gìn giữ, bảo tồn được những nét đẹp của dân tộc mình.

“Kho báu” của người Pa Cô
Già làng, người có uy tín - Cầu nối cho hành trình giảm nghèo

Huyện miền núi A Lưới đã vinh dự khi được công nhận thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước. Đây là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ từ chính quyền và cộng đồng, đặc biệt có vai trò của các già làng, người có uy tín (NCUT). Với tâm huyết và sự hiểu biết sâu sắc về phong tục, tập quán, họ đã trở thành cầu nối, giúp bà con dân tộc thiểu số (DTTS) vượt qua khó khăn và phát triển kinh tế bền vững.

Già làng, người có uy tín - Cầu nối cho hành trình giảm nghèo

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top