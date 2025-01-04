Tháng 9 sôi động với những phim màn ảnh hấp dẫn cho mọi lứa tuổi

Thế giới diệu kỳ dành cho khán giả nhí

Mở đầu tháng 9, “Bebefinn Sing-Along Movie: Into the Pinkfong World” (khởi chiếu 5/9) - một tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ hiện tượng Baby Shark với phần phim "Lạc vào xứ sở Pinkfonh diều kỳ" sẽ mang đến cho các em thiếu nhi một hành trình kỳ diệu, đậm chất âm nhạc và màu sắc.

Phim hoạt hình Bebefinn Sing-Along Movie: Into the Pinkfong World.

Bộ phim kể về cậu bé Finn, một nhân vật dễ thương, vô tình bị cuốn vào chiếc máy tính bảng của Pinkfong khi chơi trò trốn tìm cùng Baby Shark. Từ đó, Finn bước vào một thế giới âm nhạc diệu kỳ, nơi những giai điệu vui nhộn và màn vũ đạo sôi động sẽ khiến khán giả nhỏ tuổi không thể ngồi yên.

Thế giới này không chỉ là sự kết hợp giữa giáo dục và giải trí, mà còn đưa ra những bài học quý giá về tình bạn, sự khám phá và ý thức bảo vệ môi trường. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các bậc phụ huynh muốn tìm một bộ phim vừa vui nhộn, vừa mang đến giá trị giáo dục cho con em mình.

Đặc biệt, việc Pinkfong tiếp tục mang đến những câu chuyện trong thế giới Baby Shark trên màn ảnh rộng là một bước đi chiến lược nhằm không chỉ kéo dài sự phổ biến của nhân vật này, mà còn giới thiệu các ca khúc mới với âm nhạc sinh động và dễ nhớ. Sự xuất hiện của các nhân vật quen thuộc như Baby Shark và Pinkfong sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của trẻ em, đồng thời là một cơ hội tuyệt vời để gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm những giây phút giải trí đầy ý nghĩa.

Shin cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! những vũ công siêu cay Kasukabe.

Này 5/9 còn đón chào những tựa phim thiếu nhi khác, như “Shin cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! những vũ công siêu cay Kasukabe”. Bộ phim hài hước về những cuộc phiêu lưu đáng yêu của Shin và nhóm bạn tại Kasukabe. Đặc biệt, phim mang đến thông điệp về tình bạn và sự đoàn kết, rất phù hợp cho các gia đình trong mùa thu này.

Cùng ngày, “Xin chào Jadoo: Lạc vào vương quốc phép thuật” sẽ đưa các khán giả nhí vào một thế giới phép thuật đầy kỳ diệu, với nhân vật chính là Jadoo, cô bé dũng cảm vô tình lạc vào vương quốc phép thuật và bắt đầu hành trình đầy thử thách. Đây là một bộ phim mang tính giáo dục cao, khuyến khích trẻ em dám mơ ước và đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.

Poster phim "Xin chào Jadoo: Lạc vào vương quốc phép thuật”.

Ngay sau đó, ngày 12/9, loạt phim hoạt hình đình đám Nhật Bản “Pui Pui Molcar: Thú cưng hóa xế cưng” sẽ ra mắt trong một phiên bản điện ảnh 3DCG cực kỳ dễ thương, tiếp nối thành công của bộ phim hoạt hình truyền hình Nhật Bản đình đám.

Bộ phim tiếp tục câu chuyện về những chiếc xe - chuột lang Molcar, những sinh vật đáng yêu, nhưng lại sở hữu sức mạnh và trí tuệ của các phương tiện giao thông hiện đại. Trong bối cảnh thành phố đang bước vào kỷ nguyên công nghệ, các Molcar AI thông minh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cư dân.

Poster phim “Pui Pui Molcar: Thú cưng hóa xế cưng”.

Tuy nhiên, cuộc sống bình yên ấy bị xáo trộn khi Potato và nhóm bạn Molcar bị kéo vào một cuộc truy đuổi đầy gay cấn với một Molcar AI tên Canon. Phim không chỉ có tính giải trí cao mà còn chứa đựng những thông điệp sâu sắc về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tình bạn.

Ngày 19/9, “Giants of La Mancha” (Đại chiến xứ sở cối xay gió) sẽ đưa các bạn nhỏ vào hành trình phi thường của cậu bé Alfonso, hậu duệ của Don Quixote, cùng ba chú thỏ tưởng tượng và hai người bạn trong chuyến phiêu lưu cứu thị trấn La Mancha khỏi một cơn bão khổng lồ. Bộ phim này không chỉ mang đến những khoảnh khắc phiêu lưu, mà còn khuyến khích trẻ em dám mơ ước và vượt qua những nỗi sợ hãi, khám phá sức mạnh thực sự đằng sau cơn bão.

Poster phim Nhà búp bê của Gabby.

Ngày 26/9, “Gabby’s Dollhouse: The Movie” sẽ mang thương hiệu hoạt hình nổi tiếng của DreamWorks Animation lên màn ảnh rộng. Bộ phim kể về Gabby và bà ngoại Gigi trong chuyến phiêu lưu đến xứ sở thần tiên Cat Francisco, nơi Gabby phải cứu ngôi nhà búp bê quý giá của mình từ tay bà mèo lập dị Vera. Bộ phim hứa hẹn sẽ thu hút các khán giả nhí với những màn phiêu lưu đầy sắc màu và những nhân vật dễ thương.

Kinh dị và bom tấn: Đa sắc thái cho khán giả trưởng thành

Không chỉ có những bộ phim dành cho trẻ em, tháng 9 còn mang đến cho khán giả trưởng thành những lựa chọn đầy kịch tính và gay cấn. Một trong những tác phẩm được mong đợi nhất là “The Conjuring: The Last Rites”, ra mắt vào ngày 5/9, đánh dấu phần cuối cùng của vũ trụ kinh dị nổi tiếng do James Wan sáng tạo.

Poster phim The Conjuring: The Last Rites.

Bộ phim sẽ tiếp tục theo chân vợ chồng ngoại cảm Ed và Lorraine Warren trong vụ ám ảnh "Smurl Haunting", hứa hẹn đem lại một kết thúc đầy cảm xúc cho những người hâm mộ loạt phim đã kéo dài hơn một thập kỷ. Đây là cơ hội để khán giả một lần nữa sống lại những khoảnh khắc căng thẳng, đầy sợ hãi và không thiếu phần hoài niệm.

Với những người yêu thích thể loại kinh dị, “The Long Walk” (ra mắt ngày 19/9) là một tác phẩm không thể bỏ qua. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, phim lấy bối cảnh trong một xã hội tương lai độc tài, nơi 100 thiếu niên tham gia vào một cuộc thi đi bộ sinh tử, chỉ có một người duy nhất sống sót. Kịch bản của phim chứa đựng nhiều ẩn dụ sâu sắc về khát vọng sống, tự do và cái giá phải trả để giành lấy chúng, khiến bộ phim này trở thành một trong những tác phẩm được mong đợi nhất của mùa thu năm nay.

Poster phim The Long Walk.

Tháng 9 còn có sự xuất hiện của những lựa chọn giải trí nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đầy hấp dẫn, đặc biệt là các bộ phim kết hợp giữa yếu tố hài hước và kỳ bí. “Phá đám sinh nhật Mẹ” (ra mắt ngày 5/9) là một bộ phim hài hước về gia đình, xoay quanh nhóm trẻ em cố gắng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho mẹ mình, nhưng mọi thứ lại trở nên hỗn loạn. Mặc dù không phải là một bộ phim kinh dị, tác phẩm vẫn mang đến những khoảnh khắc dở khóc dở cười và dễ dàng chinh phục các bậc phụ huynh và khán giả nhỏ tuổi.

Tương tự, “Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn” là sự kết hợp giữa hài hước và yếu tố kỳ bí, kể về một nhóm người bất đắc dĩ phải đồng hành cùng một hồn ma trong hành trình tìm kiếm chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng. Dù không phải là phim kinh dị thuần túy, nhưng với những yếu tố kỳ bí và hành động, bộ phim vẫn mang đến không khí vui nhộn, nhưng cũng đầy căng thẳng.

Cuối tháng 9, điện ảnh Việt góp mặt với hai tác phẩm kinh dị tiềm năng. “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” (ra mắt ngày 26/9) là một bộ phim ma quái đầy bí ẩn, kết hợp với bối cảnh u ám và những tình tiết kịch tính, hứa hẹn làm hài lòng những tín đồ yêu thích thể loại này.

Cùng ngày, “Phòng trọ ma bầu” cũng ra mắt với câu chuyện bi thương về hồn ma của người phụ nữ mang thai, mang đến một thông điệp sâu sắc về tình mẫu tử và sự hy sinh.

Cuối cùng, không thể bỏ qua “One Battle After Another” (ra mắt ngày 26/9), một bom tấn Hollywood với sự tham gia của tài tử Leonardo DiCaprio. Phim kết hợp giữa hành động và tâm lý, hứa hẹn sẽ không chỉ thu hút khán giả với những pha hành động căng thẳng mà còn gây tiếng vang tại các mùa giải thưởng điện ảnh quốc tế.