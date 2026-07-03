Thúc đẩy giao lưu, hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực di sản văn hóa

Thảo luận bàn tròn trong khuôn khổ Đối thoại.

Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Ngoại văn Trung Quốc (Tập đoàn Truyền thông quốc tế Trung Quốc), tỉnh Cam Túc, Liên minh Di sản Đông Nam Á và khoảng 150 đại biểu là chuyên gia, học giả về bảo tồn di sản văn hóa, khảo cổ, công nghệ số, công nghiệp văn hóa và các đại diện thanh niên, các cơ quan truyền thông của Việt Nam, Trung Quốc, các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại Đối thoại, ông Dư Ưng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc nhấn mạnh vai trò của di sản văn hóa với tư cách là sợi dây quan trọng kết nối quá khứ và tương lai, ngày càng trở thành sự bảo đảm vững chắc để ASEAN và Trung Quốc tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị; hai bên cần đẩy mạnh những nhận thức chung, tăng cường nền tảng vững chắc cho hợp tác bảo tồn di sản văn hóa, giải phóng những tiềm năng đổi mới sáng tạo, mở rộng không gian truyền thông và liên kết ngành nghề, hội tụ sức mạnh của thanh niên, để tạo động lực mới cho giao lưu, học hỏi giữa các nền văn minh.

Ông Ivan Anthony Henares, Chủ tịch Liên minh Di sản Đông Nam Á cho rằng, ASEAN và Trung Quốc có nhiều cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong bảo tồn và khôi phục các di sản văn hóa, đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ số, quản trị di sản văn hóa..., hai bên có thể học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực này, thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác, đối thoại, góp phần củng cố nền tảng của tình hữu nghị, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ Đối thoại, đã diễn ra các nội dung: Thuyết trình theo chủ đề; chia sẻ các kinh nghiệm và mô hình hay trong lĩnh vực bảo tồn số di sản văn hóa, liên kết phát triển công nghiệp văn hóa; thảo luận bàn tròn về truyền thông quốc tế và ứng dụng sáng tạo trong lĩnh vực di sản văn hóa, kế thừa và phát triển bền vững di sản văn hóa...

Các đại biểu cho rằng, cần tăng cường các hoạt động hợp tác phục dựng, làm sống lại giá trị của di sản thông qua các hình thức trình diễn nghệ thuật, liên kết phát triển ngành nghề, truyền thông trong giới trẻ, để kể câu chuyện hay về di sản văn hóa, nỗ lực bảo đảm di sản văn hóa có thể sống với hiện tại, vươn ra thế giới, kiến tạo tương lai.

Ban tổ chức đã công bố biểu tượng chủ đề di sản văn hóa ASEAN-Trung Quốc, khởi động Chương trình nâng cao năng lực ươm mầm các biểu tượng IP về di sản văn hóa.

Trong các ngày từ 1-5/7, các đại biểu đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc cũng sẽ tham quan các di sản văn hóa, bảo tàng, cơ sở nghệ thuật, doanh nghiệp công nghiệp văn hóa ở thành phố Đôn Hoàng, tìm hiểu về thành quả bảo tồn và phát huy giá trị, làm sống lại di sản văn hóa thông qua công nghệ số, cũng như phát triển các ngành nghề liên quan, qua đó tăng cường hiểu biết giữa các nền văn minh và hợp tác khu vực trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy sáng tạo di sản văn hóa.

Được khởi động từ năm 2024, Đối thoại di sản văn hóa Trung Quốc-ASEAN đã được tổ chức ở một số địa phương của Trung Quốc và các nước ASEAN, gây hiệu ứng tích cực, được đánh giá là nền tảng quan trọng để tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực.

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