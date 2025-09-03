Mời đón đọc Huế ngày nay Xuân Bính Ngọ 2026

  • Huế ngày nay Online
HNN - Với mong muốn đem đến cho quý bạn đọc một giai phẩm đặc sắc, hấp dẫn trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phát hành ấn phẩm Huế ngày nay đặc biệt với chủ đề “Chồi Xuân”.

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 55, ra ngày 15/1Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 54, ra ngày 8/1

 Bìa báo tết Huế ngày nay Xuân Bính Ngọ 2026

Năm Ất Tỵ 2025, Huế hoàn thành giấc mơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, khắc phục được nhiều khó khăn, trong đó có 4 cơn “đại lũ” liên tiếp, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Bước vào Bính Ngọ 2026, dưới ánh sáng của Đại hội XIV của Đảng và Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, Huế vào xuân mới mạnh mẽ như những mầm xanh bật lên sau lũ dữ, sự sống đâm chồi, vươn cành nảy lộc để đơm hoa kết trái…

“Chồi Xuân” Bính Ngọ 2026 có sự tham gia của các tác giả: Đan Duy - Đảng không ở đâu xaNgô Vương Anh - Lòng dân đồng thuậnTrần Nguyên - Ung dung yên ngựa bên đường suối reoNguyễn Khắc Phê - Trường Sơn Bính Ngọ 60 năm trướcPhạm Hữu Thu - Sông Hai Nhánh, ngày trở lạiNguyễn Khắc Nguyệt - Gặp những người anh hùngQuỳnh Anh - Phương Hoa - Tết ấm giữa biển trời Tổ quốcTuấn Hà - Hành trình hướng tới mục tiêu 100 nămNgô Viết Nam Sơn - Nhìn về tương lai và những cơ hội mớiTrần Sĩ Chương - Mở cánh cửa thịnh vượng từ biểnBùi Hoài Sơn - Bảo vệ di sản kiến tạo tương laiPhan Thanh Hải Gắn kinh tế tư nhân với di sản: Con đường riêng của HuếNguyễn Phước Hải Trung - Hoài niệm ngựa Thượng TứDương Phước Thu - Con ngựa trên Cửu Đỉnh HuếDiên Thống - Hoàng mai… bị vua chêMinh Tự - Loài hoa vàng sinh ra văn hóa Hoàng maiBùi Ngọc Long - Hồi sinh liễn làng ChuồnBạch Diệp - Mùa trầm hương dângNguyên Du - Mùa xuân mơ ước ấyPhi Tân - Mãi ngân vang bản “Tình ca mùa xuân”Hoàng Thị Thọ - Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa…Hồ Thế Hà - Mùa chim én bayLê Thọ - Vó ngựa mở cung đườngPhạm Nguyên Tường - Truồi lên theo Huế lênNguyễn Khoa Diệu Hà - Lắng nghe từ phía biểnUông Thái Biểu Giữ gìn nét Huế nơi xaNguyễn Trọng Chức - Ăn chay nhớ HuếHồ Đăng Thanh Ngọc - Gặp Huế ở Europa… và nhiều cây bút khác.

Giai phẩm “Chồi Xuân” mừng Xuân Bính Ngọ - 2026 của Huế ngày nay có 60 trang nội dung, khổ giấy 30cm x 42cm, sẽ ra mắt bạn đọc vào ngày 28/1/2026, nhằm ngày 10 tháng Chạp.

Kính mời quý độc giả đón đọc!

BAN BIÊN TẬP
