Mời đón đọc Huế ngày nay Xuân Bính Ngọ 2026

Bìa báo tết Huế ngày nay Xuân Bính Ngọ 2026

Năm Ất Tỵ 2025, Huế hoàn thành giấc mơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, khắc phục được nhiều khó khăn, trong đó có 4 cơn “đại lũ” liên tiếp, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Bước vào Bính Ngọ 2026, dưới ánh sáng của Đại hội XIV của Đảng và Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, Huế vào xuân mới mạnh mẽ như những mầm xanh bật lên sau lũ dữ, sự sống đâm chồi, vươn cành nảy lộc để đơm hoa kết trái…

“Chồi Xuân” Bính Ngọ 2026 có sự tham gia của các tác giả: Đan Duy - Đảng không ở đâu xa; Ngô Vương Anh - Lòng dân đồng thuận; Trần Nguyên - Ung dung yên ngựa bên đường suối reo; Nguyễn Khắc Phê - Trường Sơn Bính Ngọ 60 năm trước; Phạm Hữu Thu - Sông Hai Nhánh, ngày trở lại; Nguyễn Khắc Nguyệt - Gặp những người anh hùng; Quỳnh Anh - Phương Hoa - Tết ấm giữa biển trời Tổ quốc; Tuấn Hà - Hành trình hướng tới mục tiêu 100 năm; Ngô Viết Nam Sơn - Nhìn về tương lai và những cơ hội mới; Trần Sĩ Chương - Mở cánh cửa thịnh vượng từ biển; Bùi Hoài Sơn - Bảo vệ di sản kiến tạo tương lai; Phan Thanh Hải - Gắn kinh tế tư nhân với di sản: Con đường riêng của Huế; Nguyễn Phước Hải Trung - Hoài niệm ngựa Thượng Tứ; Dương Phước Thu - Con ngựa trên Cửu Đỉnh Huế; Diên Thống - Hoàng mai… bị vua chê; Minh Tự - Loài hoa vàng sinh ra văn hóa Hoàng mai; Bùi Ngọc Long - Hồi sinh liễn làng Chuồn; Bạch Diệp - Mùa trầm hương dâng; Nguyên Du - Mùa xuân mơ ước ấy; Phi Tân - Mãi ngân vang bản “Tình ca mùa xuân”; Hoàng Thị Thọ - Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa…; Hồ Thế Hà - Mùa chim én bay; Lê Thọ - Vó ngựa mở cung đường; Phạm Nguyên Tường - Truồi lên theo Huế lên; Nguyễn Khoa Diệu Hà - Lắng nghe từ phía biển; Uông Thái Biểu - Giữ gìn nét Huế nơi xa; Nguyễn Trọng Chức - Ăn chay nhớ Huế; Hồ Đăng Thanh Ngọc - Gặp Huế ở Europa… và nhiều cây bút khác.

Giai phẩm “Chồi Xuân” mừng Xuân Bính Ngọ - 2026 của Huế ngày nay có 60 trang nội dung, khổ giấy 30cm x 42cm, sẽ ra mắt bạn đọc vào ngày 28/1/2026, nhằm ngày 10 tháng Chạp.

Kính mời quý độc giả đón đọc!