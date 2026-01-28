Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 57, ra ngày 29/1

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 57

Trong bài trả lời phỏng vấn của tác giả Hữu Phúc: “Cùng gánh vác để mở và duy trì đường bay quốc tế”, ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố Huế cho rằng, phải nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để có giải pháp. Việc mở và duy trì đường bay quốc tế để thu hút khách không phải là câu chuyện của riêng chính quyền, của ngành du lịch, đơn vị lữ hành hay hàng không mà tất cả phải cùng kề vai gánh vác vì một mục tiêu chung.

Từ nhiều năm trước, câu chuyện mở và duy trì đường bay quốc tế đã được đưa ra nghiên cứu, bàn luận. Có nhiều khó khăn trong việc mở và duy trì các đường bay quốc tế. Nổi lên là đường bay xuất phát từ Huế luôn thiếu khách, trong khi chiều từ nước ngoài về thì sẵn sàng. Muốn duy trì các đường bay, phải đáp ứng yêu cầu bay đối lưu, hai chiều. Việc mở được đường bay chưa đồng nghĩa với việc phải duy trì được. Vấn đề này cần một lộ trình dài hơi và sự vào cuộc thực chất của chính quyền, ngành du lịch và doanh nghiệp. Đó cũng không phải thuần túy câu chuyện hàng không như nhiều slot bay (giờ cất cánh/hạ cánh) đẹp, giá rẻ mà liên quan đến cơ chế cho đơn vị lữ hành; sản phẩm, dịch vụ tại điểm đến phải hấp dẫn.

Bên cạnh câu chuyện về việc mở và duy trì đường bay quốc tế cho Huế, Huế ngày nay Cuối tuần số 57 cũng kết nối bày tỏ những lo lắng về nguồn nhân lực kế cận cho các bộ môn nghệ thuật truyền thống của Huế.

Trong bài viết về chủ đề này, tác giả Nhật Minh dẫn thông tin, số liệu thực tế từ các đơn vị liên quan trên địa bàn TP. Huế để nêu rõ vấn đề: Tính đến năm 2025, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế có tổng số 141 cán bộ, nghệ sĩ và nhạc công. Xét về chất lượng và khả năng kế thừa, lực lượng trẻ tuy có mạnh về số lượng nhưng chưa thực sự mạnh về chiều sâu chuyên môn. Trong tổng số 141 nhân sự chuyên môn hiện nay, chỉ có khoảng 7 - 10 người có khả năng tham gia giảng dạy, 5 - 7 người có năng lực nghiên cứu và hầu như không có cá nhân nào có thể đồng thời đảm nhiệm cả ba vai trò: biểu diễn - nghiên cứu - truyền dạy. Sự thiếu vắng lực lượng “đa vai” này khiến quá trình chuyển hóa tri thức nghề từ thực hành sang đào tạo và chuẩn hóa gặp nhiều khó khăn. Nếu không có giải pháp mang tính hệ thống và dài hạn, nhiều kỹ nghệ tinh hoa của nghệ thuật cung đình Huế có nguy cơ bị đứt mạch trong vòng 10 năm tới...

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn khác như: Đích đến của tinh thần sống xanh (Hiền An); Cây xanh lên bản đồ số (Liên Minh); Vòng đời mới cho những chiếc lá (Phạm Phước Châu); Từ đam mê hóa học đến “cửa” Olympic quốc tế (Quỳnh Anh); Danh hiệu Vua phá lưới và câu chuyện đào tạo trẻ (Kim Phụng); Bản trường ca bền vững qua năm tháng (Lê Nguyên Anh); “Cuộc chơi” mới của pháp lam (Tuệ Băng)…

