Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 56, ra ngày 22/1

HNN.VN - Đậm nét trong số này là những nội dung liên quan đến Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
 

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 56

Trả lời phỏng vấn của tác giả Phan Thành, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP. Huế cho biết:

Nghị quyết 80 là một dấu mốc rất quan trọng khi nhìn nhận văn hóa và con người không chỉ như một lĩnh vực, mà là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và “hệ điều hòa” giúp đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nghị quyết ra đời đúng lúc đất nước đứng trước 2 yêu cầu song hành: tăng tốc để nắm bắt cơ hội của kỷ nguyên số và hội nhập sâu; đồng thời phải củng cố bản lĩnh, bản sắc và sự gắn kết xã hội. Nghị quyết đặt mục tiêu, nhiệm vụ khá cụ thể, có lộ trình. Điều đó giúp các địa phương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, đồng thời khắc phục tình trạng “văn kiện hay nhưng triển khai mỏng” hoặc triển khai theo phong trào, nặng hình thức.

Khi Nghị quyết gọi văn hóa là “hệ điều tiết”, tôi hiểu đó là cơ chế giúp xã hội tự cân bằng trong quá trình tăng tốc. Phát triển nhanh luôn tạo áp lực: cạnh tranh, biến đổi lối sống, đứt gãy quan hệ, và cả rủi ro đạo đức, pháp lý, môi trường. Nếu thiếu “hệ điều tiết”, xã hội dễ rơi vào cực đoan: hoặc chạy theo lợi ích trước mắt, hoặc phản ứng bằng tâm lý khép kín, bảo thủ…

Cùng mạch thông tin này, tác giả Từ Ân cũng có góc nhìn về Nghị quyết 80 và bài kiểm tra năng lực quản trị văn hóa của các cấp. Trong bài viết “Bài kiểm tra năng lực quản trị văn hóa”, Từ Ân viết: Lâu nay, văn hóa thường được xem là phần “mềm” của phát triển, khó đo lường, khó định lượng và vì thế cũng dễ bị xếp sau các mục tiêu kinh tế. Không ít nơi, hoạt động văn hóa được triển khai theo kiểu “có cũng được, không có cũng xong”, chủ yếu để hoàn thành kế hoạch năm hoặc đáp ứng yêu cầu báo cáo. Nay Nghị quyết 80 đã phá vỡ cách nghĩ ấy khi đưa ra các mục tiêu, mốc thời gian, chỉ tiêu rõ ràng - từ phát triển con người, xây dựng môi trường văn hóa, đến công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số. Khi đã có thước đo, câu hỏi không còn là “có làm hay không”, mà là ai làm, làm đến đâu và chịu trách nhiệm thế nào?

Chính ở điểm này, Nghị quyết 80 trở thành một bài kiểm tra năng lực quản trị văn hóa. Quản lý văn hóa không thể chỉ dừng ở việc “giữ kho di sản”, cấp phép hoạt động hay tổ chức sự kiện.

Ở Góc ảnh Huế tuần này, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc món mứt cà pháo qua tay nghề của chị Thanh Hương, dưới góc ảnh của tác giả Phan Trung.

 

Góc ảnh Huế của Huế ngày nay Cuối tuần 56

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn như: Chạy cùng runner nhí (Đan Duy); Chính sách đặc thù tạo động lực phát triển doanh nghiệp (Hoàng Anh); Ký ức của nụ cười xưa (Hải Băng); Tiếng đàn còn vang (Lê Hà); Bầu trời mùa xuân (Nguyên Văn); Cánh chim từ Tây Nguyên (Phi Tân); Minh Khiêm Đường dần hé lộ dáng xưa (Liên Minh); Nghề cũ bên phố (Phước Châu); Để Festival Huế luôn mới (Bùi Ngọc Long)…

Trân trọng mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 56, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 25/1.

Huế ngày nay Cuối tuần
