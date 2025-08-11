Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 33, ra ngày 14/8

Ảnh bìa trang 1 Huế ngày nay Cuối tuần số 33

Trong Gặp ở Rú Chá, tác giả Hiền An khéo kéo kể câu chuyện “mất hứng” khi thăm Rú Chá của một đoàn khách trẻ để lan tỏa thông điệp: Chủ thể của địa điểm văn hóa phải hiểu, phải quý cái “tài sản” mình thì có mới truyền được cảm hứng và mới khiến du khách người ta cũng yêu mến, trân trọng cái tài sản đó của mình được. Với Rú Chá, nếu nhóm bạn trẻ ấy biết hoặc được thuyết minh để biết đây là một trong số ít cánh rừng ngập mặn nguyên sinh còn lại ở khu vực ven biển miền Trung, có giá trị rất lớn đối với môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; là nơi để giới nghệ sĩ nhiếp ảnh tìm đến, sáng tạo những bức ảnh đẹp đến nao lòng; cũng là nơi đã gợi cảm hứng, niềm tin để Huế phát triển thành công thêm những cánh rừng ngập mặn ven biển…, thì hẳn họ đã không gặp phải cảm giác thất vọng như thoạt đầu.

Tất nhiên, ở đây cũng có một phần trách nhiệm của địa phương, của ngành kiểm lâm, du lịch…. Ví dụ thiết kế một tấm biển giới thiệu thật súc tích, hấp dẫn về Rú Chá; trưng bày một số những bức ảnh hút hồn được sáng tác từ Rú Chá; có thêm nhân viên thường trực để vừa bảo vệ rừng, vừa có thể hỗ trợ thuyết mình cho du khách khi ghé thăm mà không cần phải thu phí…

Cũng trong dòng mạch ấy, Từ không gian sách đến bảo tàng tư nhân là câu chuyện văn hóa ở chuyên mục cùng tên được tác giả Kim Oanh trong Huế ngày nay Cuối tuần số 33. Với sự quan sát tinh tế, tác giả chia sẻ: Cụm từ xã hội hóa, từ một khái niệm có vẻ trừu tượng, đã được cụ thể hóa với Huế, bằng những cách làm, bằng những tấm lòng mà ở đó, gói trong một không gian sách, một bảo tàng tư nhân... còn là câu chuyện sâu nặng về những tấm lòng dành cho Huế. Họ có thể là một nghệ sĩ, một diễn giả, một ban nhạc trẻ, một nhà nghiên cứu, một giáo viên, một nhà báo, một kiến trúc sư, một nhà sưu tầm… đã gặp nhau ở tấm lòng với Huế. Họ đã góp thêm một bản sắc cho Huế - những không gian văn hóa - “nơi người Huế thương Huế tìm thấy nhau trong từng trang sách, từng nụ cười, từng âm thanh, từng hình nét... lặng thầm của lòng yêu thương”.

Du lịch Huế chưa chạm được thị trường Halal là vấn đề được tác giả Minh Tâm nêu ở mục Kinh tế & Phát triển. Dòng khách du lịch Halal (du lịch thân thiện với người Hồi giáo) được đánh giá là thị trường tiềm năng tại Việt Nam. Tuy nhiên, để khai thác thị trường này đòi hỏi những tiêu chuẩn riêng trong khi hạ tầng, dịch vụ du lịch chuyên biệt đáp ứng yêu cầu của khách Hồi giáo vẫn còn ít. Lãnh đạo Sở Du lịch trăn trở, mặc dù thị trường khách Hồi giáo tiềm năng nhưng không dễ khai thác, vì đây là thị trường chuyên biệt, đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe. Cũng chính vì dòng khách này có đặc thù về tập quán, tín ngưỡng, sinh hoạt, văn hóa… nên đòi hỏi yêu cầu cần nắm rõ thông tin kiến thức về họ và cần phải có một quá trình chuẩn bị và đầu tư lâu dài. Để phục vụ khách du lịch Halal tốt hơn, các doanh nghiệp cần tìm kiếm thêm các đối tác là nhà hàng, khách sạn đạt tiêu chuẩn Halal; đầu tư vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân viên chuyên nghiệp; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Huế mình nhiều nơi có chè Shan(?) (Phạm Hữu Thu); Kỳ vọng vào lực lượng mỹ thuật trẻ Huế (Minh Hiền); Tranh quý mong chờ được trưng bày (Phan Thành); Bản sắc Huế - Những yếu tố tạo thành một vùng văn hóa đặc biệt (TS. Nguyễn Thị Sửu); Ngày mới bên phá Tam Giang (Quang Sang); Nhớ mùa bóng đẹp nhất của bóng đá Huế (Phi Tân - Đại Nhân)…

Huế ngày nay Cuối tuần số 33, từ ngày 17/8.