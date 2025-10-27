Nhiếp ảnh gia 9X

Bộ sưu tập giải thưởng của Xuân Đạt

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Cao Nguyễn Xuân Đạt

Trong vòng 3 năm từ 2022 - 2025, nhiếp ảnh gia trẻ Cao Nguyễn Xuân Đạt (sinh năm 1992, hiện đang làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) đã có một bộ sưu tập khá dày dặn với 7 giải thưởng của thành phố Huế, trong nước và 11 lần được trưng bày triển lãm tại các cuộc trưng bày triển lãm ảnh trong nước và quốc tế.

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn - Trường Đại học Khoa học Huế năm 2015, Xuân Đạt đã từng có thời gian hơn 5 năm theo nghề báo. “Chính những năm tháng theo nghề báo đã giúp tôi rất nhiều trong nghề nhiếp ảnh sau này. Nghề báo và những chuyến đi đã cho tôi rất nhiều về những góc nhìn, những cảm nhận để sáng tác ảnh nghệ thuật; đó là tác phẩm ảnh phải có nội dung, phải mang hơi thở cuộc sống và phải có chất thơ…” - Xuân Đạt cho biết.

Năm 2022, trong một chuyến về chơi Rú Chá khi đang vào độ mùa thu lá chuyển vàng, Xuân Đạt đã say mê ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của thiên nhiên xứ Huế bằng chiếc điện thoại thông minh của mình. Một trong những tấm ảnh lần đó của anh đã được trưng bày triển lãm tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật Rú Chá - Cồn Tè - Sắc màu sông nước năm 2022 của thành phố Huế.

Xuân Đạt đi nhiều, tận tụy và đam mê với ống kính và những khoảnh khắc cuộc sống. Anh nói: “Huế là một ảnh trường quá tuyệt vời, từ thiên nhiên phong cảnh, đến nếp sống và đặc biệt là những lễ hội gần như quanh năm. Cứ nghe nơi nào có lễ hội là tôi lên xe đi dù vào lúc đêm khuya, rạng sáng hay những ngày mưa gió, đi để được chụp ảnh…”.

Nhìn vào bộ sưu tập giải thưởng và ảnh được triển lãm của Xuân Đạt có thể nhận thấy anh đã đi nhiều và ghi lại được những khoảnh khắc riêng có của xứ Huế. Đó là những tác phẩm: “ Đu tiên - Nét đẹp làng quê Phong Điền”, “Văn hóa dựng nêu ngày Tết”, “Xứ Thiền kinh”, “Sắc màu chè Huế” hay những bộ ảnh “Ngư dân”, “Cảnh quan công nghiệp”…

Tháng 10/2025, Cao Nguyễn Xuân Đạt là nghệ sĩ nhiếp ảnh duy nhất của thành phố Huế có tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm “Tổ quốc - 80 mùa Thu độc lập” của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam với tác phẩm: “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”.

“Chúng tôi còn trẻ nên còn thời gian để đi được nhiều, còn nhiều thứ để trải nghiệm. Con đường phía trước của những người đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật mới vào nghề như chúng tôi còn dài lắm, còn phải học hỏi nhiều. Điều quan trọng là những tác phẩm mà mình sáng tác phải thật, phải mang lại cảm xúc cho người xem…” - Cao Nguyễn Xuân Đạt nói.

Nhiếp ảnh gia của làng La Chữ

Cái tên Lê Đình Hoàng đã quá quen thuộc trên nhiều tờ báo và các cuộc triển lãm nhiếp ảnh toàn quốc. Ít ai biết rằng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Đình Hoàng sinh năm 1993 - công tác tại Cổng Thông tin điện tử UBND thành phố Huế, cũng mới chuyên tâm với nghệ thuật nhiếp ảnh trong vòng 3 năm trở lại đây.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Đình Hoàng bên tác phẩm “Sông Hương ngày hội điện Huệ Nam” - Đồng hạng Giải thưởng 20 tác phẩm xuất sắc nhất tại Cuộc thi “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ ba - Huế 2025

Tốt nghiệp ngành điện tử truyền thông, Lê Đình Hoàng rời Huế vào miền Nam lập nghiệp. Nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ quê, đặc biệt là mỗi lần xem những bức ảnh về cảnh, người xứ Huế, Hoàng lại khao khát được trở về quê hương thân thuộc. Cuối năm 2018, rời TP. Hồ Chí Minh về Huế, với chiếc máy ảnh cũ được người thân tặng, chàng trai trẻ rong ruổi khắp các miền quê xứ Huế để bấm máy, ghi lại những khoảnh khắc yên bình, nét sinh hoạt đời thường của người dân quê. Càng đi, chàng trai trẻ càng khám phá ra vẻ đẹp hấp dẫn của đất và người Việt Nam.

Lê Đình Hoàng đã chụp hàng nghìn bức ảnh, nhưng những tấm ảnh của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” trên cánh đồng làng La Chữ luôn là những tấm ảnh đẹp nhất, giá trị nhất đối với anh. Đó là những tấm ảnh về mùa hoa sen nở hồng trên những cánh đồng quanh làng, là cảnh người nông dân gánh nước tưới bằng những chiếc xô vòi sen xuống những luống rau. Nhưng tấm ảnh mà Hoàng ưng ý nhất đó là khi anh bấm máy chụp khoảnh khắc một đàn cò trắng sà xuống cạnh người nông dân đang ngồi trên chiếc máy cày mùa sạ lúa. “Thiệt lạ là dù tiếng động cơ của chiếc máy cày ồn ào thế nhưng đàn cò vẫn sà xuống rất tự nhiên và yên ả. Khoảnh khắc đó sau này tôi không còn gặp lại lần nào nữa”.

Với chiếc máy ảnh được người thân tặng, Lê Đình Hoàng đã khởi đầu từ cánh đồng La Chữ quê anh đến các làng quê, phố phường của Huế và nhiều địa danh khác khắp cả nước trong những năm qua. Năm 2020, Lê Đình Hoàng lần đầu tiên chạm ngõ với giải thưởng nhiếp ảnh đầu tiên khi anh đoạt giải Ba Cuộc thi “Huế và những bước chân khám phá” do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức với bộ ảnh “Bình yên làng quê xứ Huế”. Giải thưởng này thực sự là “cú hích” để Hoàng quyết định chọn lối đi cho mình là nghệ thuật nhiếp ảnh vừa là nghề cũng là nghiệp.

Trong 3 năm từ 2022 đến 2025, Lê Đình Hoàng tiếp tục gặt hái được những giải thưởng về nhiếp ảnh của Huế và toàn quốc, trong đó đáng kể nhất là giải Nhì Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tác phẩm “Tái hiện nghi thức đổi gác ở Ngọ Môn”. Hay mới đây nhất, tác phẩm “Sông Hương ngày hội điện Huệ Nam” của anh đã giành Giải thưởng đồng hạng tác phẩm xuất sắc nhất tại Cuộc thi “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” (lần 3) - Huế 2025.

“Nghệ thuật nhiếp ảnh là thu lấy cái đẹp của thiên nhiên, của con người về với mình thông qua chiếc máy ảnh. Nhưng để “bắt” được những khoảnh khắc đẹp cần có sự kiên trì, miệt mài và cả may mắn nữa. Với tôi, những bức ảnh chụp về các sự kiện, văn hóa, phong cảnh, di sản… của Huế; những bức ảnh chụp làng quê La Chữ và các làng quê khác trên địa bàn thành phố Huế luôn để lại cảm xúc rất nhiều qua những năm tháng mà tôi mới bắt đầu cầm máy cho đến bây giờ. Những ngày tháng đó, tôi như được đắm chìm trong cảnh bình yên quen thuộc, nơi mà những cánh đồng đã nuôi mình khôn lớn” - Lê Đình Hoàng tâm sự.