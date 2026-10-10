Người thợ điện luôn nhận phần việc khó

Đồng Sĩ Trình (thứ hai, bìa trái) được lãnh đạo ngành điện địa phương động viên khi xử lý công việc khó, đột xuất.

Bám địa bàn, sát việc

Sinh năm 1993, ở phường Dương Nỗ, TP. Huế, anh Đồng Sĩ Trình được đào tạo chuyên ngành điện công nghiệp trước khi gắn bó với ngành điện ở địa phương. Công việc hằng ngày của anh là quản lý, vận hành lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn Phú Vang trước đây. Đây là địa bàn rộng, nhiều khu vực thấp trũng, ven phá như Phú Đa, Phú Lương, Vinh Phú, Vinh Xuân, Vinh Hà cũ… thường chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Một số tuyến lưới điện đã qua nhiều năm vận hành, vì thế việc kiểm tra, theo dõi, xử lý sự cố đòi hỏi người công nhân phải thường xuyên bám địa bàn.

Trước mùa mưa lũ, Trình cùng đồng nghiệp kiểm tra đường dây, trạm biến áp, rà soát những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến việc cấp điện. Khi xảy ra mưa lũ, cây cối thường ngã đổ, đường dây sà xuống mặt đường hoặc thiết bị phát sinh sự cố, anh cùng đồng nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống điện.

Trong các đợt lũ năm 2022 và 2025, có thời điểm nước dâng cao, việc đi lại tại một số khu vực Phú Đa, Phú Lương cũ… gặp nhiều khó khăn. Khi đơn vị huy động, Trình cùng đồng nghiệp lập tức có mặt ở hiện trường. Với anh, đó là công việc của người công nhân vận hành lưới điện, nơi yêu cầu đặt ra trước hết phải xử lý nhanh, kịp thời và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên địa bàn, Trình còn nhiều lần tham gia các đội xung kích của Công ty Điện lực Huế hỗ trợ khắc phục sự cố ở địa phương khác. Năm 2024, sau bão số 3 (Yagi), anh cùng đoàn công tác lên đường ra Quảng Ninh hỗ trợ khôi phục lưới điện.

Dù địa bàn xa lạ, khối lượng công việc lớn nhưng anh và đồng đội luôn nỗ lực, phối hợp xử lý từng vị trí, góp phần khôi phục hệ thống điện trong thời gian sớm nhất.

Dấu ấn từ công trình 500kV mạch 3

Trong gần 9 năm công tác, một dấu ấn đáng nhớ với Đồng Sĩ Trình là thời gian tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

Năm 2024, được đơn vị phân công, anh cùng đồng nghiệp lên đường thực hiện nhiệm vụ. Khác với công việc thường ngày, công trình trọng điểm quốc gia đòi hỏi tiến độ cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng và thường xuyên làm việc ngoài trời trong điều kiện nắng nóng.

Nhận nhiệm vụ, Trình bám việc, cùng đồng nghiệp thực hiện phần việc được giao, vừa bảo đảm tiến độ, vừa tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Có những hôm công việc kéo dài hơn thường lệ, anh vẫn cùng đồng nghiệp nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Những ngày tham gia dự án không chỉ để lại cho Trình một dấu ấn trong nghề mà còn giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, nhất là trong phối hợp công việc giữa nhiều lực lượng trên một công trường lớn.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Trình còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Anh thường xuyên đồng hành cùng Đoàn Thanh niên sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý, góp phần giúp người dân sử dụng điện an toàn hơn.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Điện lực Huế cho biết, Đồng Sĩ Trình là công nhân có tay nghề, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật tốt. Anh luôn chủ động bám địa bàn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, đột xuất và làm việc an toàn, hiệu quả.

Ghi nhận nỗ lực đó, nhiều năm qua, anh Đồng Sĩ Trình được Công ty Điện lực Huế và các cấp trong ngành khen thưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ, tham gia thi công công trình 500kV mạch 3. Tháng 8/2026 vừa qua, Đồng Sĩ Trình là 1 trong 47 công nhân tiêu biểu được Tổng Công ty Điện lực miền Trung trao danh hiệu “Công nhân lao động giỏi”.