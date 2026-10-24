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Thế giới

Động đất có độ lớn 7,0 làm rung chuyển quần đảo Ogasawara của Nhật Bản

ClockChủ Nhật, 25/10/2026 14:41
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, một trận động đất có độ lớn sơ bộ 7.0 đã xảy ra gần trưa nay (25/10) tại vùng biển gần quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương, phía nam Tokyo, nhưng không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

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Bản đồ tâm chấn động đất ngoài khơi quần đảo Ogasawara, Nhật Bản, được công bố ngày 25/10. (Ảnh: JMA) 

Theo JMA, trận động đất xảy ra vào khoảng 11 giờ 10 phút sáng (giờ địa phương) ở độ sâu khoảng 470km trong vùng biển phía tây quần đảo Ogasawara, đạt cấp 3 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản tại các đảo Chichijima và Hahajima.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở vĩ độ 28,0 độ bắc và kinh độ 139,9 độ đông.

JMA cho biết thêm, không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau trận động đất.

https://nhandan.vn/dong-dat-co-do-lon-70-lam-rung-chuyen-quan-dao-ogasawara-cua-nhat-ban-post997914.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Động đấtrung chuyểnquần đảoOgasawaraNhật Bản
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