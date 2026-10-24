Động đất có độ lớn 7,0 làm rung chuyển quần đảo Ogasawara của Nhật Bản

Bản đồ tâm chấn động đất ngoài khơi quần đảo Ogasawara, Nhật Bản, được công bố ngày 25/10. (Ảnh: JMA)

Theo JMA, trận động đất xảy ra vào khoảng 11 giờ 10 phút sáng (giờ địa phương) ở độ sâu khoảng 470km trong vùng biển phía tây quần đảo Ogasawara, đạt cấp 3 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản tại các đảo Chichijima và Hahajima.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở vĩ độ 28,0 độ bắc và kinh độ 139,9 độ đông.

JMA cho biết thêm, không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau trận động đất.

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