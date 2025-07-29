Đọc để nhận thức và noi gương

Đây là một trong những tác phẩm về danh nhân Huế của Nxb Thuận Hóa

Cuốn sách là sự tập hợp, tuyển chọn những bài viết, hình ảnh tư liệu của nhiều cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng các phóng viên báo chí đã được đăng tải trên các sách, báo, tạp chí...

Sách dày hơn 400 trang khổ lớn (16x24cm), được trình bày trân trọng, trang nhã. Ngoài lời Nhà xuất bản, sách có 42 bài viết của 37 tác giả, được chia làm 5 phần, lần theo các cột mốc thời gian, thể hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Anh, gắn liền với lịch sử của Đảng và đất nước.

Theo đó, Phần 1 với chủ đề "Quê hương và cách mạng" gồm 63 trang. Phần 2 với chủ đề "Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc" có 59 trang. Phần 3 với chủ đề “Những cống hiến và đổi mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” có 151 trang. Phần 4 với chủ đề “Trong lòng bạn bè, đồng chí” có 71 trang và Phần 5 với nội dung “Nhớ mãi đồng chí Hoàng Anh”, gồm tin buồn, các văn kiện lễ tang, thông tin về nhà lưu niệm tại quê hương và 64 bức ảnh về gia đình, sự nghiệp, cùng những khoảnh khắc gắn bó với các lãnh tụ cách mạng.

Đồng chí Hoàng Anh là tấm gương tiêu biểu, thể hiện hồn cốt của đất đai, sông núi xứ Huế, đậm đặc phẩm chất văn hóa Huế - văn hóa yêu nước và cách mạng. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng ghi nhận công lao to lớn của đồng chí Hoàng Anh: “Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, lão thành cách mạng, người đã từng giữ nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước ta, có nhiều công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Tại lễ tang đồng chí Hoàng Anh, đồng chí Đinh Thế Huynh, khi ấy là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Trong suốt cuộc đời chiến đấu, công tác không ngừng nghỉ, cống hiến phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, đồng chí Hoàng Anh là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, lòng tận tụy, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Trong bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; là người đảng viên Cộng sản kiên trung, gương mẫu, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân; nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta”.

Có thể nói, “Đồng chí Hoàng Anh - trọn đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân” là cuốn sách tập hợp nhiều tư liệu đầy đủ nhất về nhà yêu nước, người cộng sản mẫu mực và kiên trung Hoàng Anh. Cùng với đó, trong tủ sách chính trị của Nhà xuất bản Thuận Hóa, ngoài các tác phẩm về đồng chí Hoàng Anh, còn có nhiều ấn phẩm quý về các lãnh tụ như Bác Hồ kính yêu của chúng ta (6 tập); Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, sáng trong như ngọc một con người; Nhớ mãi nhà thơ Tố Hữu; Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - niềm tự hào của quê hương Thừa Thiên Huế…