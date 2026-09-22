Chỉnh trang đô thị, kiến tạo diện mạo mới cho thành phố Huế - Bài 1: Đánh thức tiềm năng không gian đô thị

Phối cảnh khu phức hợp công viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe công cộng tại số 87 Nguyễn Huệ.

Cùng với quá trình phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng và khai thác hiệu quả quỹ đất, từng bước tạo diện mạo mới cho đô thị di sản. Nhiều công trình, dự án được triển khai không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng mà còn hướng đến mục tiêu mở rộng không gian xanh, bổ sung tiện ích công cộng, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Diện mạo đô thị Huế đang từng bước đổi mới với nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai. Từ cải tạo khu chung cư Đống Đa (Heritage), xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương đến tổ chức lại không gian, khai thác hiệu quả các khu đất tại trung tâm, thành phố đang tạo thêm động lực phát triển, hướng đến một đô thị đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc di sản.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng quy mô lớn, việc bổ sung cây xanh, không gian công cộng và các tiện ích dân sinh cũng đang trở thành yêu cầu cấp thiết, nhất là tại khu vực trung tâm. Đây không chỉ là giải pháp cải thiện cảnh quan mà còn góp phần giải quyết những bất cập trong sinh hoạt, giao thông và nâng cao chất lượng không gian sống.

Tại khu vực đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, mật độ dân cư cao, nhiều tuyến kiệt nhỏ, hẹp trong khi không gian sinh hoạt chung và tiện ích công cộng còn hạn chế. Áp lực giao thông vào giờ cao điểm cũng đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian hợp lý hơn.

Bà Nguyễn Thị Thu H., người dân sống trên đường Nguyễn Huệ, chia sẻ: “Khu vực này dân cư đông, đường kiệt lại nhỏ nên không gian sinh hoạt chung còn hạn chế. Nếu có thêm điểm xanh phù hợp thì người dân sẽ có nơi vui chơi, tập thể dục, cảnh quan khu dân cư cũng thông thoáng hơn. Đây là điều chúng tôi mong đợi”.

Từ yêu cầu thực tế, thành phố đang triển khai chủ trương chỉnh trang khu đất số 87 Nguyễn Huệ, nơi trước đây là Nhà thi đấu thể thao thành phố, theo định hướng xây dựng công viên cây xanh phục vụ lợi ích cộng đồng. Phương án này hướng đến tổ chức lại không gian đô thị, bổ sung tiện ích phục vụ cộng đồng và khai thác hiệu quả hơn quỹ đất tại vị trí trung tâm.

Theo Kết luận số 355 ngày 30/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ trương xây dựng công viên cây xanh khu vực này đã được thông qua. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện cảnh quan, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Ông Nguyễn Văn T., người thường xuyên lưu thông qua khu vực, cho biết: “Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện tập trung đông, nhất là trước giờ tan tầm. Nếu có điểm xanh được bố trí hợp lý, thuận tiện cho người dân thì sẽ góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ trên lòng đường, giúp việc đi lại an toàn và thông thoáng hơn”.

Việc xây dựng công viên cây xanh được kỳ vọng sẽ giải quyết đồng thời nhu cầu về không gian xanh và tổ chức giao thông. Qua đó, tạo thêm điểm nghỉ ngơi, vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho người dân.

Hiện nay, các phần việc chuẩn bị mặt bằng tại khu vực đang được triển khai để thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Quá trình tổ chức thực hiện cần bảo đảm tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và an toàn, tạo điều kiện để chủ trương sớm được cụ thể hóa.

Từ những dự án hạ tầng trọng điểm đến việc chỉnh trang các khu đất tại trung tâm, Huế đang từng bước đổi mới diện mạo đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại và thân thiện hơn. Mỗi công trình được triển khai, mỗi không gian được tổ chức hợp lý sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sống, tạo nền tảng để Huế phát triển tương xứng với vị thế Thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị riêng của đô thị di sản.

(còn nữa)