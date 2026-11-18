Quần chúng nhân dân Thủ đô chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ trong ngày 19/8/1945. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Dự án lấy bối cảnh từ những ngày cuối tháng Tám đến Lễ Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, tái hiện hành trình giành quyền độc lập, tự quyết của dân tộc Việt Nam trong thời điểm đất nước đứng trước những thử thách cấp bách.

Trung tâm câu chuyện là Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày Người lâm bệnh nặng tại lán Nà Nưa, Tân Trào nhưng vẫn quyết tâm trở về Hà Nội, cùng Trung ương chuẩn bị cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ núi rừng Việt Bắc đến ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, từ không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đến Quảng trường Ba Đình, bộ phim theo chân những người góp phần làm nên bước ngoặt lớn lao của dân tộc.

Bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phim tái hiện các nhân vật lịch sử như đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Tố,… Trong bối cảnh những quyết định quan trọng về chính trị, tổ chức và bảo vệ thành quả cách mạng được đưa ra, các nhân vật còn được khắc họa ở phương diện đời thường, với những suy nghĩ, tình cảm và phẩm chất nhân văn.

Bộ phim đồng thời phản ánh vai trò và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, trong đó có tuyến nhân vật gia đình doanh nhân yêu nước tại Hà Nội, được xây dựng từ cảm hứng về gia đình ông Trịnh Văn Bô-bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Tham gia bộ phim có các diễn viên Trần Việt Bắc, Steven Nguyễn, Lê Lưu Ly, Nguyễn Văn Hiếu, vợ chồng diễn viên Việt Hoa-Trọng Trí và nhiều nghệ sĩ khác.

Phần lớn bối cảnh phim dự kiến được dàn dựng và thực hiện tại Trường quay của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ở xã Đông Anh, Hà Nội.

Dự án được triển khai trên tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chú trọng phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp sức mạnh nội sinh của dân tộc. Không chỉ tái hiện một sự kiện trọng đại, bộ phim còn hướng tới tôn vinh giá trị của độc lập, tự do, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân.

Về phía đơn vị sản xuất, ông Lê Thanh Lịch, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giám đốc sản xuất dự án phim, cho biết ý tưởng thực hiện “Tuyên ngôn Độc lập” đã được ấp ủ trong nhiều năm. Trung tâm mong muốn tái hiện, lan tỏa giá trị lịch sử của sự kiện ngày 2/9/1945 bằng một tác phẩm có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Theo ông Lê Thanh Lịch, việc tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đòi hỏi trách nhiệm cao, sự thận trọng và nghiêm túc ở từng khâu. Vì vậy, trung tâm coi trọng việc nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử và điện ảnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với biên kịch, đạo diễn và ê-kíp sáng tạo nhằm bảo đảm tính chân thực lịch sử và chất lượng nghệ thuật của tác phẩm.

Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Phi Tiến Sơn cho biết, ông lựa chọn kết hợp sự kiện, nhân vật có thật với yếu tố hư cấu nghệ thuật để tạo nên câu chuyện điện ảnh sinh động, có chiều sâu. Tuy nhiên, theo ông, mọi sáng tạo phải dựa trên nền tảng tôn trọng sự thật lịch sử, không làm sai lệch bản chất sự kiện và hình tượng nhân vật lịch sử. Đây là nguyên tắc xuyên suốt quá trình xây dựng và thực hiện bộ phim.

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