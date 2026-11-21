Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra số hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên xe ô tô BKS 75C-087.xx. Ảnh: công an TP. Huế

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phát hiện xe ô tô BKS 75C-087.xx có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Đông Hà đến Huế, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã bố trí tổ công tác tuần tra, kiểm soát và dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, gồm: 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE (Thái Lan), 144 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu MITINE (Thái Lan), 360 hộp nhãn hiệu OAIS (Thái Lan), 5 hộp hàng nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 100 triệu đồng.

Ở một vụ việc khác, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và kiểm tra tải trọng phương tiện, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô BKS 50H-141.xx do Trương Đình H. (sinh năm 1996, trú tại xã A Lưới 2) điều khiển vi phạm lỗi chở hàng vượt quá trọng tải cho phép từ trên 10% đến 30%.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và Công ty TNHH TMDV VCDL Xuân Thảo (địa chỉ tại số 264 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm về quá tải trọng. Đáng chú ý, trong quá trình yêu cầu hạ tải, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khoảng 5 tấn vải và 3 bao áo khoác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.