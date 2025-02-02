Chân dung một cuộc hôn nhân, Pearl S. Buck đã cho thấy tài năng của một nhà văn đoạt giải Nobel

Chân dung một cuộc hôn nhân (Portrait of a Marriage) là một trong những tiểu thuyết đặc sắc của Pearl S. Buck. Cuốn sách kể về cuộc hôn nhân của William và Ruth từ buổi đầu gặp gỡ cho đến tận giây phút cuối đời.

William là chàng họa sĩ trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu. Cha anh sở hữu một công ty đường sắt. Mẹ anh là một người phụ nữ quý phái, thích kiểm soát và ra lệnh cho các thành viên trong gia đình. William luôn khiếp sợ mẹ và thiếu tự tin trước cha.

Trong một lần đi đến vùng quê tìm cảm hứng vẽ tranh, William đã tình cờ gặp Ruth, con gái của một gia đình nông dân. Vẻ đẹp kiều diễm của Ruth ngay lập tức hút hồn chàng trai trẻ. Anh xin phép được vẽ chân dung cô. Đó là bức tranh tuyệt vời nhất từ trước đến nay của anh, bức tranh duy nhất khiến anh thấy mãn nguyện khi hoàn thành. Rồi họ đem lòng yêu nhau. Đối với William, cô “là đất, là nước, là bánh mì và ánh sáng của đời anh”. Ruth thì không giỏi bày tỏ tình yêu bằng lời nói, nhưng cô yêu anh đến quặn thắt con tim. Cô chờ đợi anh, mong ngóng anh, sợ anh rời khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để giữ được anh bên mình.

Mẹ của William cảnh báo con trai: “Con sẽ cực kỳ bất hạnh. Hôn nhân chỉ dễ chịu khi nó diễn ra giữa những người cùng tầng lớp. Mà kể cả vậy thì không phải lúc nào cũng dễ chịu”. Bà không bao giờ chấp nhận một con bé thường dân bước chân vào căn bếp của mình.

Lần đầu tiên trong đời William dám cãi lời cha mẹ. Anh chọn cắt đứt mối quan hệ với gia đình, cưới Ruth và chuyển đến sống hẳn ở vùng quê. Nhưng hôn nhân không phải là bức tranh màu hồng. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau chắc chắn không thể tránh khỏi va chạm, mâu thuẫn khi về chung một nhà.

Ai đã nói rằng vợ chồng cần thấu hiểu và đỡ đần lẫn nhau? Không, Ruth không bao giờ hiểu được William. Chỉ mới học hết lớp năm trường làng, cô không hiểu nổi bức thư tình hoa mỹ anh viết, không cảm nhận được vẻ đẹp trong tranh anh vẽ, làm sao đi sâu được vào tâm hồn cô đơn và nhạy cảm của anh. William cũng không bao giờ đỡ đần việc gì cho vợ. Thời gian của anh chỉ dành để vẽ tranh và suy ngẫm về cuộc đời. Anh để mặc Ruth một mình nuôi dạy con cái, chăm sóc nhà cửa, quán xuyến công việc ở nông trại.

Trong sâu thẳm tâm hồn, từng không ít lần họ thất vọng về nhau. William thất vọng khi thấy Ruth lúng túng đến thảm hại trước mặt cha mình, hay khi cô vung roi đánh con trai mặc anh can ngăn. Ruth thất vọng vì công việc vẽ tranh không đem lại thu nhập ổn định. Nhưng rồi họ vẫn bên nhau, cùng nhìn con cái lớn lên, cùng đi qua hai cuộc thế chiến. Có lẽ cuộc hôn nhân nào cũng phải trải qua khó khăn, thử thách, quan trọng là đến cuối cùng mỗi người có hạnh phúc với lựa chọn của mình hay không...

Pearl S. Buck không khai thác đề tài hôn nhân ở những mô-tip thường thấy như mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hay ngoại tình. Vì vậy, tác phẩm không có những chi tiết ly kỳ, hồi hộp, gay cấn của loại chuyện này. Thay vào đó, bà chọn lối kể chuyện thủ thỉ, nhẹ nhàng, đào sâu tâm lý nhân vật, giúp câu chuyện thu hút độc giả theo cách riêng. Dường như không có câu văn nào là thừa thãi, không có chi tiết nào là rườm rà, vô nghĩa. Mọi điều bà viết ra đều để làm bật lên hoàn cảnh, tính cách và tâm lý nhân vật. Văn phong của bà giản dị, sâu sắc và rất giàu tính nhân văn.

Với Chân dung một cuộc hôn nhân, Pearl S. Buck đã cho thấy tài năng của một nhà văn đoạt giải Nobel. Cuốn sách nằm trong bộ sách Văn học kinh điển do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2025.