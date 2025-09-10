  • Huế ngày nay Online
Mỹ, Trung Quốc thảo luận hợp tác giải quyết thách thức toàn cầu

ClockThứ Năm, 11/09/2025 08:55
Ngày 10/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã tiến hành điện đàm để thảo luận về việc hợp tác cùng giải quyết các thách thức toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. (Nguồn: AP) 

Ngày 10/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã tiến hành điện đàm để thảo luận về việc hợp tác cùng giải quyết các thách thức toàn cầu với tư cách là những nước lớn.

Theo hãng tin Tân hoa, trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị nhấn mạnh trong kỷ nguyên mới này, Trung Quốc và Mỹ nên hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới, cùng giải quyết các thách thức toàn cầu, gánh vác trách nhiệm xứng đáng của mình với tư cách là những quốc gia lớn.

Ông cho rằng để đảm bảo cùng tiến về phía trước, không bị chệch hướng hay giảm tốc độ, hai nước cần tuân thủ sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước và thực hiện một cách triệt để sự đồng thuận quan trọng đã đạt được giữa nguyên thủ hai nước. 

Cũng theo Tân hoa, hai bên đánh giá cuộc điện đàm được tiến hành kịp thời, cần thiết và hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt chiến lược của ngoại giao nguyên thủ quốc gia trong quan hệ Trung-Mỹ, giải quyết đúng đắn những khác biệt, tìm kiếm hợp tác thực tế và thúc đẩy sự phát triển ổn định mối quan hệ song phương.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lời Ngoại trưởng Rubio bày tỏ mong muốn tiến hành đối thoại xây dựng với Trung Quốc.

Trong cuộc điện đàm với ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Rubio “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi cởi mở và mang tính xây dựng về nhiều vấn đề song phương.”

Trước đó ngày 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth. Trong hội đàm, ông Đổng Quân kêu gọi phía Mỹ duy trì liên lạc, giữ thái độ cởi mở, thúc đẩy quan hệ quân sự ổn định và tích cực./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: MỹTrung Quốcthảo luậnhợp tácgiải quyếtthách thứctoàn cầu
