Các địa chỉ đỏ: Tiếp lửa lòng yêu nước

Ứng dụng công nghệ để lan tỏa lịch sử hào hùng, đó là cách người trẻ yêu nước trong thời đại số

Hào hùng

Hẹn gặp nhau ở khu di tích lịch sử Chín Hầm (phường An Cựu) vào chiều một ngày tháng 4, Lương Việt Hải, cựu sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế vừa di chuyển, vừa kể cho chúng tôi nghe về lịch sử hào hùng của khu di tích này.

Việt Hải nói: “Nơi đây vốn là kho vũ khí do thực dân Pháp xây dựng, sau đó bị biến thành nơi giam giữ các cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Về cấu trúc, các hầm được xây bằng bê tông kiên cố kiểu bán quân sự, nửa chìm nửa nổi vây quanh núi Thiên Thai. Mỗi căn hầm sẽ giam giữ tù nhân theo phân loại. Ngày nay, hầm số 8 (gồm 20 xà lim) được phục dựng, các hầm còn lại chỉ còn dấu tích”.

Dù không phải là lần đầu tiên ghé thăm, thế nhưng mỗi khi bước chân qua từng bậc thang dưới tán rừng thông dẫn đến căn hầm số 8, cảm xúc của Việt Hải vẫn vẹn nguyên sự bàng hoàng và kính phục. Chàng trai quê Bình Điền xúc động: Dù đã chuẩn bị tâm lý qua những tài liệu trước đó, nhưng khi đứng giữa những gian xà lim chật hẹp, tăm tối và nhìn thấy những mô hình phục dựng các tù nhân bị giam giữ nơi đây, tôi mới phần nào thấu hiểu sự tàn khốc của nơi được gọi là “địa ngục trần gian”.

Chính những rung động thực tế ấy đã trở thành chất liệu sống động để Hải xây dựng chuỗi clip “Huế và câu chuyện lịch sử” trên kênh TikTok của mình. Chàng trai sinh năm 2000 kể: “Gần 3 năm qua, tôi đã chọn gắn bó với các di tích lịch sử. Nhất là từ năm 2025, tôi đã có những chuyến đi để hiểu hơn về các địa chỉ đỏ. Tôi hy vọng những thước phim này trên mạng xã hội sẽ chuyển tải lại các câu chuyện lịch sử một cách cô đọng, gần gũi để ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận”.

Hành trình của Việt Hải đã đi qua nhiều địa danh hào hùng của cha ông. Từ khu di tích lịch sử Chín Hầm đến đồi A Bia (xã A Lưới 2), từ Động Tiên Công (xã A Lưới 1) đến Bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ hàng nghìn tài liệu và hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lương Việt Hải giới thiệu lịch sử di tích Chín Hầm

Chạm đến trái tim

Trần Thị Ngọc Trâm (phường Thuận Hóa), một bạn trẻ chia sẻ về cảm xúc khi xem những video của Việt Hải trên TikTok: “Tôi thực sự bất ngờ khi lướt TikTok lại bắt gặp những nội dung về lịch sử Huế. Thay vì những trào lưu chóng đến chóng đi, những thước phim của Hải về di tích Chín Hầm hay Đồi A Bia đã chạm đến trái tim người xem. Nhìn những ngăn xà lim, những chứng tích chiến tranh khốc liệt, tôi vô cùng khâm phục trước tinh thần quả cảm và ý chí sắt đá của cha ông. Điều này khiến một người trẻ như tôi thấy cần phải sống trách nhiệm hơn, xứng đáng hơn với những hy sinh của các thế hệ trước”.

Chẳng riêng Ngọc Trâm, những thước phim về các địa chỉ đỏ của Lương Việt Hải đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ. Dưới những đoạn clip, không khó để bắt gặp những dòng bình luận đầy xúc động của các tài khoản từ nhiều tỉnh, thành khác và cả người ngoại quốc.

Không đơn độc trên hành trình này, tại Huế, nhiều bạn trẻ đã và đang góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử cao đẹp theo cách riêng của mình. Không riêng Lương Việt Hải, những cái tên như Trang Thương Huế hay Hoàng Trinh Phan cũng đang miệt mài lan tỏa văn hóa và lịch sử của Huế, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ những câu chuyện hào hùng về mảnh đất Cố đô Huế.

Lên kế hoạch cho một hành trình mới hơn, mùa hè năm nay, Lương Việt Hải sẽ có chuyến tham quan di tích và chia sẻ hành trình của bản thân tại địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế (phường Hương Trà) và sân bay A So (xã A Lưới 4). Bằng những thước phim sinh động, gần gũi và câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa, Lương Việt Hải và các bạn trẻ cùng thế hệ đã và đang dùng chính công nghệ để biết hơn, để hiểu hơn, để tự hào và để sống có trách nhiệm hơn. Đó cũng chính là lòng yêu nước theo cách riêng của những người trẻ trong thời đại số.