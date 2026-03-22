  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Vinh danh những chân sút xuất sắc của bóng đá “phủi”

ClockThứ Bảy, 28/03/2026 17:10
HNN.VN - Gala phủi Huế (Phủi Huế Awards) 2025 diễn ra chiều 28/3 tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Sự kiện do Twin Media và Cố đô Media phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc đã góp phần tạo nên sức sống mạnh mẽ cho bóng đá phong trào tại TP. Huế trong năm vừa qua.

 3 cầu thủ xuất sắc nhận danh hiệu Quả bóng vàng, bạc và đồng

Trong năm 2025, Phủi Huế có khá nhiều giải đấu hấp dẫn, kịch tính, lôi cuốn với sự góp mặt của hàng loạt đội bóng tên tuổi trong làng bóng đá phủi ở Huế và miền Trung, như: FC Win Win, FC Cô Ri, FC Quý Trần, FC CocaCola… qua đó, xuất hiện nhiều cầu thủ xuất sắc như Sơn Neymar, Khải Đầm Chuồn, Bảo Coca, Hải Gầy, Dương Cris, Trí Ngáo, Bảo Đơ…

Từ bình chọn của các đơn vị bảo trợ truyền thông, BLV, HLV, ông bầu và khán giả, kết quả, “Quả bóng vàng” thuộc về chân sút Sơn Neymar (FC Thiên Khôi); “Quả bóng bạc”, “Quả bóng đồng” lần lượt thuộc về 2 cầu thủ: Khải Đầm Chuồn (FC Quý Trần) và Bảo Coca (FC Coca, FC Cori).

Ngoài 3 giải thưởng trên, BTC còn trao các giải: “Găng tay vàng”, “Chiếc giày vàng”, “Cống hiến”, “Lão tướng ấn tượng”, “Cầu thủ trẻ xuất sắc”, “Đội bóng của năm” và “Chiếc còi vàng”.

Là năm thứ 5 Phủi Huế Awards được tổ chức, không chỉ tôn vinh các cầu thủ bóng đá phong trào xuất sắc, đây còn là minh chứng cho những cống hiến thầm lặng của tập thể người yêu bóng đá phong trào, từ đó có nhiều đóng góp vào sự phát triển vượt bậc của bóng đá phủi tại Huế những năm vừa qua. 

HÀN ĐĂNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2026:
Kỳ vọng vào “luồng gió mới”

Với kinh nghiệm, chiều sâu lực lượng cùng quyết tâm, CLB Bóng đá Huế được đánh giá là ứng viên sáng cửa cho suất thăng hạng ngay sau khi kết thúc mùa giải hạng Nhì 2026.

Cầu thủ người Quảng ở Huế

Cậu học trò nhỏ đó là Võ Văn Tuấn Kiệt, hiện đang là cầu thủ của CLB Bóng đá Huế. Tính đến nay, Võ Văn Tuấn Kiệt đã gắn bó với bóng đá Huế 10 năm.

V.League và giấc mơ vươn ra “biển lớn”

Hơn hai thập niên tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ (CLB) do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức, các CLB Việt Nam đã có những bước tiến nhất định nhưng hành trình vươn ra “biển lớn” của các đại diện V.League vẫn còn nhiều thử thách.

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top