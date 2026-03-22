Vinh danh những chân sút xuất sắc của bóng đá “phủi”

3 cầu thủ xuất sắc nhận danh hiệu Quả bóng vàng, bạc và đồng

Trong năm 2025, Phủi Huế có khá nhiều giải đấu hấp dẫn, kịch tính, lôi cuốn với sự góp mặt của hàng loạt đội bóng tên tuổi trong làng bóng đá phủi ở Huế và miền Trung, như: FC Win Win, FC Cô Ri, FC Quý Trần, FC CocaCola… qua đó, xuất hiện nhiều cầu thủ xuất sắc như Sơn Neymar, Khải Đầm Chuồn, Bảo Coca, Hải Gầy, Dương Cris, Trí Ngáo, Bảo Đơ…

Từ bình chọn của các đơn vị bảo trợ truyền thông, BLV, HLV, ông bầu và khán giả, kết quả, “Quả bóng vàng” thuộc về chân sút Sơn Neymar (FC Thiên Khôi); “Quả bóng bạc”, “Quả bóng đồng” lần lượt thuộc về 2 cầu thủ: Khải Đầm Chuồn (FC Quý Trần) và Bảo Coca (FC Coca, FC Cori).

Ngoài 3 giải thưởng trên, BTC còn trao các giải: “Găng tay vàng”, “Chiếc giày vàng”, “Cống hiến”, “Lão tướng ấn tượng”, “Cầu thủ trẻ xuất sắc”, “Đội bóng của năm” và “Chiếc còi vàng”.

Là năm thứ 5 Phủi Huế Awards được tổ chức, không chỉ tôn vinh các cầu thủ bóng đá phong trào xuất sắc, đây còn là minh chứng cho những cống hiến thầm lặng của tập thể người yêu bóng đá phong trào, từ đó có nhiều đóng góp vào sự phát triển vượt bậc của bóng đá phủi tại Huế những năm vừa qua.