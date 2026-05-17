Nợ phải đòi

"Tai nạn" mang tên Hà Tĩnh

Đội chủ sân Tự Do đang rất hưng phấn sau chiến thắng "3 sao" ở trận khai màn lượt về. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Đến thời điểm hiện tại, CLB Bóng đá Huế mới có 1 trận thua duy nhất, là thất bại 0-1 trước Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh ở lượt đi. Và suốt hành trình lượt đi, người ta nói về khả năng phòng ngự, kiểm soát bóng như 1 điểm sáng của CLB Bóng đá Huế. Nhưng bên cạnh đó, việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của đội bóng Cố đô cũng vấp phải khá nhiều chỉ trích.

Không chỉ vậy, khi chuẩn bị bước vào giai đoạn lượt về, những mất mát nhân sự cả ở hàng công lẫn thủ trong điều kiện không thể bù đắp bằng “ngoại lực” càng khiến người hâm mộ bất an cho hành trình còn lại của đội bóng con cưng.

Nhưng trước những quan ngại trong và ngoài sân cỏ, CLB Bóng đá Huế lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi có chiến thắng tưng bừng trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng ở trận khai màn giai đoạn lượt về.

Điều đáng nói, dù thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng công lẫn thủ, nhưng bên cạnh vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng, tính kỷ luật chiến thuật, phòng ngự chắc chắn, hàng công của CLB Bóng đá Huế đã chơi bùng nổ, hạ gục đối thủ 3 bàn không gỡ.

Chiến thắng này không chỉ “thông nòng” sau những bế tắc trên hàng công, mà còn cho thấy quyết tâm vượt qua khó khăn của tập thể đội bóng và khả năng chèo lái, ứng biến, đúc rút kinh nghiệm qua từng trận đấu của HLV Lê Chí Nguyện – người từng nhận nhiều “gạch đá” trong suốt giai đoạn lượt đi, nhất là ở trận hòa trong thế thắng trước CLB Trẻ Hà Nội.

Trở lại chuyến đón tiếp các vị khách đến từ Hà Tĩnh, đánh giá trên nhiều góc độ, không quá khi nói rằng, thất bại 0-1 ở lượt đi là 1 tai nạn bắt nguồn từ chủ quan của đội chủ sân Tự Do, bởi ở những trận đấu còn lại ở lượt đi, Hà Tĩnh cho thấy bản thân họ không phải là 1 tập thể mạnh.

Về phía CLB Bóng đá Huế, trước cuộc tái đấu, các học trò HLV Lê Chí Nguyện đã có nhiều hơn những pha xâm nhập gây đột biến; biết “ru ngủ”, chủ động nhường thế trận nhưng cực kỳ nguy hiểm ở những pha phản công; biết tận dụng những tình huống cố định và hiệu quả hơn trong khâu ghi bàn…

Những yếu tố này cộng thêm lợi thế sân nhà và bài học kinh nghiệm ở lượt đi chính là cơ sở để tin tưởng, đội chủ sân Tự Do sẽ giữ trọn 3 điểm sau 1 trận cầu với thế trận mở.

Hiệu quả là trên hết

Tính hiệu quả trong hành trình còn lại của đội bóng Cố đô vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Với quyết tâm thăng hạng ngay sau mùa bóng này nên mục tiêu của CLB Bóng đá Huế không đơn thuần chỉ là kết quả sau chuyến đón tiếp vị khách Hà Tĩnh.

Hiện tại, CLB Trẻ Hà Nội đang dẫn đầu với 16 điểm, trong khi CLB Bóng đá Huế vươn lên thứ 2 với 12 điểm và hiệu số +4 do trước đó, PVF bất ngờ để thua CLB Trẻ Công an Hà Nội 1-2, có cùng 12 điểm nhưng thua CLB Bóng đá Huế hiệu số bàn thắng (+3).

Ở phần còn lại của bảng A, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh có 10 điểm và vươn lên đứng thứ 4, trong khi đội bóng sông Hàn đứng thứ 5 với 9 điểm. Trong khi đó, dù chỉ xếp trên đội cuối bảng là CLB Trẻ Phù Đổng (4 điểm), nhưng trận thắng duy nhất tính từ đầu mùa trước PVF đã giúp CLB Trẻ Công an Hà Nội có được 7 điểm.

Điều này cho thấy, cục diện bảng A đang rất kịch tính và khoảng cách giữa các đội khá mong manh. Sau 2 loạt trận đầu tiên ở lượt về, CLB Bóng đá Huế vừa có hy vọng soán ngôi đầu, nhưng cũng phải nỗ lực gia tăng khoảng cách với đội bám đuổi PVF, trong khi các đội nửa cuối bảng xếp hạng cho thấy khả năng vùng lên, cũng như sẵn sàng tạo ra những cú “ngáng đường” khó lường.

Chính vì vậy, để đảm bảo 1 suất vào chung kết cũng như rộng đường thăng hạng ngay sau mùa giải này, bên cạnh chuyến đón tiếp Hà Tĩnh, ở những trận đấu còn lại, lối chơi bùng nổ chỉ nên là thứ yếu. Quan trọng nhất vẫn là 3 điểm dựa trên tính hiệu quả ở hàng công và khả năng tập trung nơi hàng phòng ngự là những điều CLB Bóng đá Huế cần lưu tâm.

Điều này dù không làm hài lòng người hâm mộ trong nhất thời, nhưng sẽ giúp CLB Bóng đá Huế hoàn thành mục tiêu “trở lại mái nhà xưa” ngay sau khi kết thúc mùa giải hạng Nhì Quốc gia 2026.