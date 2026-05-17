  • Huế ngày nay Online
Thể thao
Lượt về Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026

Nợ phải đòi

ClockChủ Nhật, 17/05/2026 10:33
HNN.VN - Cuộc tái đấu của CLB Bóng đá Huế trước Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể thao (HL&TĐ TDTT) Hà Tĩnh trên sân Tự Do vào chiều 17/5 không chỉ để “đòi nợ” mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Lê Chí Nguyện rút ngắn khoảng cách so với đội đầu bảng CLB Trẻ Hà Nội.

Lượt về bảng A - Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026: Trụ hạng là thất bạiCLB Bóng đá Huế khởi đầu lượt về bằng chiến thắng “3 sao”Kinh nghiệm đối đầu sức trẻ

"Tai nạn" mang tên Hà Tĩnh 

 Đội chủ sân Tự Do đang rất hưng phấn sau chiến thắng "3 sao" ở trận khai màn lượt về. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

 Đến thời điểm hiện tại, CLB Bóng đá Huế mới có 1 trận thua duy nhất, là thất bại 0-1 trước Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh ở lượt đi. Và suốt hành trình lượt đi, người ta nói về khả năng phòng ngự, kiểm soát bóng như 1 điểm sáng của CLB Bóng đá Huế. Nhưng bên cạnh đó, việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của đội bóng Cố đô cũng vấp phải khá nhiều chỉ trích.

Không chỉ vậy, khi chuẩn bị bước vào giai đoạn lượt về, những mất mát nhân sự cả ở hàng công lẫn thủ trong điều kiện không thể bù đắp bằng “ngoại lực” càng khiến người hâm mộ bất an cho hành trình còn lại của đội bóng con cưng.

Nhưng trước những quan ngại trong và ngoài sân cỏ, CLB Bóng đá Huế lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi có chiến thắng tưng bừng trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng ở trận khai màn giai đoạn lượt về.

Điều đáng nói, dù thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng công lẫn thủ, nhưng bên cạnh vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng, tính kỷ luật chiến thuật, phòng ngự chắc chắn, hàng công của CLB Bóng đá Huế đã chơi bùng nổ, hạ gục đối thủ 3 bàn không gỡ.

Chiến thắng này không chỉ “thông nòng” sau những bế tắc trên hàng công, mà còn cho thấy quyết tâm vượt qua khó khăn của tập thể đội bóng và khả năng chèo lái, ứng biến, đúc rút kinh nghiệm qua từng trận đấu của HLV Lê Chí Nguyện – người từng nhận nhiều “gạch đá” trong suốt giai đoạn lượt đi, nhất là ở trận hòa trong thế thắng trước CLB Trẻ Hà Nội.

Trở lại chuyến đón tiếp các vị khách đến từ Hà Tĩnh, đánh giá trên nhiều góc độ, không quá khi nói rằng, thất bại 0-1 ở lượt đi là 1 tai nạn bắt nguồn từ chủ quan của đội chủ sân Tự Do, bởi ở những trận đấu còn lại ở lượt đi, Hà Tĩnh cho thấy bản thân họ không phải là 1 tập thể mạnh.

Về phía CLB Bóng đá Huế, trước cuộc tái đấu, các học trò HLV Lê Chí Nguyện đã có nhiều hơn những pha xâm nhập gây đột biến; biết “ru ngủ”, chủ động nhường thế trận nhưng cực kỳ nguy hiểm ở những pha phản công; biết tận dụng những tình huống cố định và hiệu quả hơn trong khâu ghi bàn…

Những yếu tố này cộng thêm lợi thế sân nhà và bài học kinh nghiệm ở lượt đi chính là cơ sở để tin tưởng, đội chủ sân Tự Do sẽ giữ trọn 3 điểm sau 1 trận cầu với thế trận mở. 

Hiệu quả là trên hết 

 Tính hiệu quả trong hành trình còn lại của đội bóng Cố đô vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Với quyết tâm thăng hạng ngay sau mùa bóng này nên mục tiêu của CLB Bóng đá Huế không đơn thuần chỉ là kết quả sau chuyến đón tiếp vị khách Hà Tĩnh.

Hiện tại, CLB Trẻ Hà Nội đang dẫn đầu với 16 điểm, trong khi CLB Bóng đá Huế vươn lên thứ 2 với 12 điểm và hiệu số +4 do trước đó, PVF bất ngờ để thua CLB Trẻ Công an Hà Nội 1-2, có cùng 12 điểm nhưng thua CLB Bóng đá Huế hiệu số bàn thắng (+3).

Ở phần còn lại của bảng A, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh có 10 điểm và vươn lên đứng thứ 4, trong khi đội bóng sông Hàn đứng thứ 5 với 9 điểm. Trong khi đó, dù chỉ xếp trên đội cuối bảng là CLB Trẻ Phù Đổng (4 điểm), nhưng trận thắng duy nhất tính từ đầu mùa trước PVF đã giúp CLB Trẻ Công an Hà Nội có được 7 điểm.

Điều này cho thấy, cục diện bảng A đang rất kịch tính và khoảng cách giữa các đội khá mong manh. Sau 2 loạt trận đầu tiên ở lượt về, CLB Bóng đá Huế vừa có hy vọng soán ngôi đầu, nhưng cũng phải nỗ lực gia tăng khoảng cách với đội bám đuổi PVF, trong khi các đội nửa cuối bảng xếp hạng cho thấy khả năng vùng lên, cũng như sẵn sàng tạo ra những cú “ngáng đường” khó lường.

Chính vì vậy, để đảm bảo 1 suất vào chung kết cũng như rộng đường thăng hạng ngay sau mùa giải này, bên cạnh chuyến đón tiếp Hà Tĩnh, ở những trận đấu còn lại, lối chơi bùng nổ chỉ nên là thứ yếu. Quan trọng nhất vẫn là 3 điểm dựa trên tính hiệu quả ở hàng công và khả năng tập trung nơi hàng phòng ngự là những điều CLB Bóng đá Huế cần lưu tâm.

Điều này dù không làm hài lòng người hâm mộ trong nhất thời, nhưng sẽ giúp CLB Bóng đá Huế hoàn thành mục tiêu “trở lại mái nhà xưa” ngay sau khi kết thúc mùa giải hạng Nhì Quốc gia 2026.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: CLB bóng đá Huếsân Tự Dogiải hạng Nhìbóng đácầu thủ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

World Cup 2026: Ai là “tân vương”

Dù vắng những đội bóng lớn, như: Italia, Ba Lan, Nigeria… nhưng không vì thế mà World Cup 2026 thiếu đi tính cạnh tranh khốc liệt, hấp dẫn, nhất là ở cuộc chiến bảo vệ ngôi vương của đương kim vô địch Argentina với các ứng viên hàng đầu.

World Cup 2026 Ai là “tân vương”
Lê Xuân Đăng và hành trình viết giấc mơ bóng đá

Ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 1 - 0 của CLB Huế trước Trẻ SHB Đà Nẵng ở trận mở màn giải hạng Nhì quốc gia, Lê Xuân Đăng đang dần khẳng định vai trò của mình trong đội hình bóng đá Cố đô.

Lê Xuân Đăng và hành trình viết giấc mơ bóng đá
Nhiều hoạt động ý nghĩa từ giải bóng đá tranh cúp HTA Group

Giải bóng đá tranh cúp HTA Group lần III – 2026 khai mạc chiều 7/5 tại sân bóng Green City (P. Mỹ Thượng – TP. Huế). Bên cạnh là sân chơi thể thao lành mạnh, đây còn là dịp để các đơn vị tham dự thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa từ giải bóng đá tranh cúp HTA Group

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top