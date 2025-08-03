Nhiều cầu thủ chất lượng góp mặt tại giải bóng đá TPL-S5

Tặng bảng danh vị cho các đội tham dự giải

Quy tụ 8 đội bóng, gồm: FC Win Win, FC Cori, FC Quý Trần, FC Đam Mê, FC Hùng Mạnh, FC Intrase, FC Union và FC Automobile, tại giải, các đội chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn, mỗi bảng chọn 2 đội cao điểm nhất vào thi đấu bán kết.

Bên cạnh các cầu thủ Huế, giải có sự góp mặt của nhiều chân sút đến từ Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cùng những cái tên chất lượng, như: Gia Từ - cựu tuyển thủ Việt Nam, Quang Dũng - U19 Việt Nam, Hạnh Ozil, Hạnh Balo, Phúc Lủi, Hưng Nghệ, Bảo Con, Mai Tùng Lân…

Theo giới chuyên môn, với tham vọng cùng chất lượng đội hình, top 3 đội dẫn đầu nhiều khả năng sẽ là những cái tên: Dạ FC Win Win, FC Cori (TP. Huế) và FC Intrase (Hà Tĩnh)

Bên cạnh thúc đẩy bóng đá phong trào phát triển, giải ngoại hạng sân 7 TP. Huế - Huda Cup 2025 (TPL-S5) còn là dịp quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh một thành phố Huế xinh đẹp, thân thiện đến bạn bè cả nước.

Giải kết thúc ngày 23/7.