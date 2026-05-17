World Cup 2026: Ai là “tân vương”

Thủ lĩnh đội tuyển Argentina Lionel Messi đã bước sang tuổi 39, khó đảm bảo thể lực cho hành trình dài hơi. Ảnh: bongda.com.vn

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2026 diễn ra từ 11/6 - 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong 12 bảng đấu, bảng L với sự góp mặt của Anh, Croatia, Ghana và Panama được xem là “bảng tử thần”. Anh và Croatia đều là những đội bóng giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, trong khi Ghana, Panama được cho là đủ khả năng tạo bất ngờ bằng lối chơi giàu thể lực và tốc độ.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều “tân binh” như: Uzbekistan, Jordan, Cape Verde, Curaçao, cùng sự trở lại của Haiti, Iraq, Scotland hay Na Uy cũng hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ, thú vị cho giải đấu.

Ở phần còn lại, từ đánh giá của các chuyên gia, World Cup 2026 sẽ là cuộc chiến bảo vệ ngôi vương của Argentina trước sự cạnh tranh của Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil - những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, “Tam sư” đang sở hữu một thế hệ cầu thủ có thể xem là toàn diện nhất trong nhiều năm qua. Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Cole Palmer hay Harry Kane tạo nên bộ khung giàu chất lượng cả về kỹ thuật lẫn kinh nghiệm.

Điểm mạnh lớn nhất của tuyển Anh nằm ở chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến từ nhiều vị trí. Họ cũng cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống cố định nhờ những cầu thủ có chiều cao, kỹ thuật và sức bật ấn tượng như Stones hay Maguire.

Sự xuất hiện của Tuchel cũng mang lại hy vọng mới cho người Anh. Nhà cầm quân người Đức nổi tiếng thực dụng, giỏi xoay chuyển chiến thuật trong các trận knock-out - điều tuyển Anh thường thiếu ở các giải đấu lớn. Nhưng vấn đề cố hữu của “Tam sư” là hàng thủ thiếu ổn định, khả năng chống phản công chưa tốt và tâm lý ở những trận đấu quyết định luôn là dấu hỏi lớn, điều từng bộc lộ rõ ở các kỳ World Cup và Euro trước đây.

Dưới bàn tay HLV Didier Deschamps, Pháp tiếp tục là một trong những đội bóng đáng sợ nhất khi luôn cho thấy hình ảnh thực dụng, giàu tốc độ và có chiều sâu lực lượng bậc nhất thế giới.

Kylian Mbappe vẫn là trung tâm trong lối chơi của “Les Bleus”. Xung quanh anh là hàng loạt cầu thủ tốc độ và kỹ thuật như Dembele, Olise, Barcola… trong khi tuyến giữa với Tchouameni, Camavinga, Kante giúp Pháp duy trì khả năng tranh chấp mạnh mẽ. Và, không cần chơi quá hay nhưng vẫn có thể giành chiến thắng đó chính là điểm đáng sợ nhất của “Les Bleus”.

Tuy nhiên, Pháp đang thiếu một “bộ não” như Antoine Griezmann để kết nối tuyến giữa và hàng công. Khi đối đầu các đội chơi phòng ngự lùi sâu, tuyển Pháp đôi lúc thiếu sáng tạo và quá phụ thuộc vào những pha bứt tốc cá nhân của Mbappe.

Brazil đang sở hữu hàng công cực mạnh với Vinicius Junior, Rodrygo, Raphinha. Cũng từ đó, điểm mạnh của Brazil nằm ở tốc độ và khả năng tạo đột biến trong các pha tranh chấp tay đôi. Đáng chú ý hơn, dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Brazil trở nên thực dụng hơn thay vì đá ngẫu hứng như trước.

Dẫu vậy, bên cạnh tử huyệt ở hành lang cánh, với việc đang trong thời điểm chuyển giao thế hệ cùng áp lực khi đã hơn 2 thập niên chưa thể vô địch World Cup, rất khó để tin đội bóng xứ Samba sẽ nâng cao cúp vô địch kỳ này.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đang cho thấy họ là tập thể có chiến thuật hiện đại và ổn định nhất hiện nay. Dưới thời HLV Luis de la Fuente, “La Roja” không còn là phiên bản tiki-taka đơn điệu, mà chơi trực diện, tốc độ và pressing mạnh mẽ hơn. Việc Rodri, Pedri kết hợp với những tài năng trẻ như Lamine Yamal hay Nico Williams giúp Tây Ban Nha vừa kiểm soát bóng tốt, vừa có khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Tây Ban Nha là thiếu một trung phong đẳng cấp có thể định đoạt cục diện ở các trận đấu lớn. Ngoài ra, hàng thủ có xu hướng dâng cao cũng khiến Tây Ban Nha dễ dính “hồi mã thương” của các đội bóng giàu tốc độ.

Bồ Đào Nha cũng là một ứng viên rất đáng gờm. Họ sở hữu chiều sâu đội hình cực mạnh với Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao hay Ruben Dias. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn xoay quanh Cristiano Ronaldo.

Ở tuổi 40, CR7 khó duy trì cường độ cao trong suốt giải đấu. Việc sử dụng Ronaldo thế nào để vừa phát huy kinh nghiệm, vừa đảm bảo tốc độ và pressing sẽ là bài toán lớn của HLV Roberto Martinez, thậm chí “tác dụng ngược” không phải không thể xảy ra.

Sau chức vô địch World Cup 2022 và Copa America 2024, Argentina cho thấy điểm mạnh của họ nằm ở sự cân bằng, chịu áp lực, đặc biệt lì lợm ở các trận knock-out cũng như biết cách chiến thắng trong những trận đấu lớn.

Bên cạnh Lionel Messi, bộ 3 Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister giúp tuyến giữa Argentina vừa giàu sức chiến đấu, vừa kiểm soát nhịp độ cực tốt. Trong khi đó, sự trưởng thành của Julian Alvarez, Lautaro Martinez khiến hàng công trở nên đa dạng, nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, điểm yếu của Argentina cũng đã lộ rõ khi thủ lĩnh Lionel Messi đã bước sang tuổi 39, khó đảm bảo thể lực cho hành trình dài hơi. Trong khi hàng thủ với bộ đôi Otamendi - Romero, cũng với lý do tương tự, sẽ đối diện nguy cơ bị khai thác bởi những đội bóng giàu tốc độ. Quan trọng hơn, áp lực bảo vệ ngôi vương luôn là thử thách cực đại từng khiến nhiều nhà vô địch gục ngã.

Trong cuộc đua vô địch World Cup 2026, dù khoảng cách giữa 6 ứng viên nói trên không quá lớn, nhưng có thể thấy Pháp, Tây Ban Nha và Argentina là 3 đội bóng nhỉnh hơn về bản lĩnh, sự ổn định, chiều sâu đội hình... Điều đó đồng nghĩa, 1 trong 3 cái tên này sẽ có cơ hội lên đỉnh thế giới vào 19/7 tới.