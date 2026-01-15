  • Huế ngày nay Online
U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cảm xúc

ClockThứ Bảy, 17/01/2026 14:36
HNN.VN - Sau tiếng còi mãn cuộc của trận tứ kết, khi bảng tỷ số nghiêng về U23 Việt Nam trước U23 UAE, cảm xúc không còn là thứ được dồn nén hay chờ đợi nữa, nó tràn ra, vỡ òa, lan tỏa theo cách mãnh liệt nhất. Một lần nữa, bóng đá gọi tên U23 Việt Nam bằng những giá trị đã trở thành bản sắc: niềm tin, bản lĩnh và những khoảnh khắc chạm đến cảm xúc của người hâm mộ.

 Hai đội tiếp cận trận tứ kết đầy thận trọng. (Ảnh: AFC)

Chiến thắng trước U23 UAE không đến theo cách dễ dàng. Đó là 120 phút của sự căng thẳng kéo dài, nơi từng pha tranh chấp, từng nhịp lên bóng đều mang theo sức nặng của một trận knock-out. U23 UAE đúng như dự đoán: giàu thể lực, tổ chức kỷ luật, chơi chặt chẽ và không ngại va chạm. Nhưng giữa một tập thể được đánh giá cao về thể hình và kinh nghiệm, U23 Việt Nam lại một lần nữa chọn cách đối diện bằng những phẩm chất đã trở thành bản sắc, đó là kỷ luật, là tinh thần không chịu khuất phục.

Trận đấu cuốn người hâm mộ vào vòng xoáy cảm xúc không ngừng nghỉ của cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở: từ lợi thế 1-0, rồi 1-1, đến 2-1 và 2-2, mỗi bàn thắng đến đều kéo theo những nhịp tim thắt lại, những tiếng thở dài xen lẫn niềm hy vọng chưa bao giờ tắt. Dù phải nhận những bàn gỡ đầy sức nặng, các cầu thủ U23 Việt Nam không hề dao động, vẫn giữ được sự tỉnh táo, kỷ luật và niềm tin để tiếp tục triển khai lối chơi của mình đến tận những phút cuối cùng.

Và rồi, khoảnh khắc quyết định cũng đến. Ở phút 101, sau quãng thời gian dài bị dồn nén bởi áp lực và căng thẳng, U23 Việt Nam đã tìm thấy bàn thắng quý giá. Đó không chỉ là một pha lập công đơn thuần, mà là sự giải phóng của tất cả những cảm xúc đã bị kìm nén suốt hơn 100 phút thi đấu, từ lo lắng, hồi hộp đến niềm tin chưa từng tắt. Trên sân, các cầu thủ ôm chầm lấy nhau, tiếng reo hò vang lên từ băng ghế dự bị. Ngoài sân và qua màn ảnh nhỏ, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong niềm vui không thể diễn tả bằng lời.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, khoảnh khắc ấy như được khắc sâu vào ký ức. Những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt lăn dài, những cánh tay giơ cao hướng về khán đài, tất cả tạo nên một bức tranh rất thật về bóng đá đỉnh cao ở cấp độ trẻ, nơi chiến thắng được đánh đổi bằng mồ hôi, sự quả cảm và sự kiên cường đến giây cuối cùng.

Chiến thắng trước U23 UAE không chỉ là tấm vé vào bán kết. Nó là lời khẳng định rằng thành công của U23 Việt Nam đến thời điểm này không còn là điều “bất ngờ” hay “ăn may”. Đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, của niềm tin được xây dựng từ những trận đấu trước, và của một thế hệ cầu thủ dám mơ lớn, dám chơi sòng phẳng trước bất kỳ đối thủ nào.

 Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng với bàn thắng ấn định chiến thắng của Minh Phúc. (Ảnh: AFC)

Với người hâm mộ, niềm vui lần này mang một sắc thái rất đặc biệt. Không còn là cảm giác ngỡ ngàng như Thường Châu 2018, cũng không chỉ là sự tự hào vì vượt qua vòng bảng. Đó là niềm tin ngày càng rõ ràng rằng bóng đá Việt Nam đang thực sự trưởng thành, rằng những giấc mơ châu lục không còn quá xa vời. Người ta ăn mừng, nhưng trong niềm vui ấy đã có thêm sự chững chạc và tự tin, bởi U23 Việt Nam thắng bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình.

Hành trình cảm xúc ấy vì thế chưa dừng lại. Phía trước vẫn còn những thử thách lớn hơn, những đối thủ mạnh hơn, những trận đấu mà sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá. Nhưng sau những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu bước tiếp. Họ mang theo không chỉ chiến thuật, thể lực hay kỹ năng, mà còn mang theo thứ tài sản vô hình nhưng vô cùng quý giá: niềm tin đã được tôi luyện qua từng trận đấu sinh tử.

Bởi bóng đá, suy cho cùng, luôn là câu chuyện của cảm xúc. Và U23 Việt Nam lại viết tiếp câu chuyện ấy theo cách khiến hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập, để rồi ở chặng đường tiếp theo, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những đêm không ngủ, nơi niềm tin vẫn luôn nguyên vẹn.

Kim Phụng
