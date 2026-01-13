Khi cảm xúc trở thành sức mạnh của U23 Việt Nam

Với U23 Jordan, họ không trực tiếp chứng kiến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út. Sau khi hoàn thành phần việc của mình bằng chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan, các cầu thủ U23 Jordan hiểu rất rõ rằng số phận vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay họ. Muốn giành quyền vào tứ kết, chiến thắng ấy chỉ là điều kiện cần, chứ chưa đủ. Cánh cửa đi tiếp chỉ thực sự mở ra nếu ở trận đấu còn lại, U23 Việt Nam giành được một kết quả có lợi trước U23 Ả Rập Xê Út.

Chính sự chờ đợi ấy đã đẩy cảm xúc lên đến cao trào. Không còn tiếng hò reo trên sân, không còn những pha bóng để tự mình định đoạt số phận, U23 Jordan bước vào những phút giây căng thẳng nhất của giải đấu trong tâm thế của những người buộc phải đứng ngoài cuộc. Mọi hy vọng lúc này được gửi gắm trọn vẹn vào một trận đấu mà họ không góp mặt song từng diễn biến, từng bàn thắng lại diễn ra ở một sân cỏ khác. Sự hồi hộp ấy kéo dài cho đến khoảnh khắc kết quả cuối cùng ngã theo hướng có lợi, lúc đó, cánh cửa tứ kết mới mở ra.

U23 Việt Nam có sự khởi đầu mãn nhãn tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: nhandan.vn

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, xác nhận chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam, cảm xúc nơi các cầu thủ U23 Jordan như bùng nổ. Những cái ôm thật chặt, những nụ cười xen lẫn sự sững sờ, thậm chí là những giây phút đứng lặng vì chưa kịp tin vào thực tế. Tấm vé tứ kết đến với họ theo cách không ai có thể hình dung trước, một món quà được trao từ sân đấu khác, từ một đội tuyển mang màu áo khác.

Đó là một khoảnh khắc rất “bóng đá”. Bởi trong môn thể thao này, số phận của một đội bóng không chỉ được quyết định bởi 90 phút của chính họ. Đôi khi, cả một hành trình lại phụ thuộc vào một bàn thắng, một kết quả ở nơi xa lạ. U23 Jordan không trực tiếp đánh bại U23 Ả Rập Xê Út, nhưng chính tinh thần quả cảm và lối chơi kiên cường của U23 Việt Nam đã viết tiếp câu chuyện cho họ. Chiến thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam, mà còn lan tỏa niềm vui, hy vọng và cơ hội cho một đội tuyển khác, đó như là sự kết nối kỳ lạ, đầy cảm xúc và rất nhân văn mà chỉ bóng đá mới có thể tạo ra.

Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít những khoảnh khắc tương tự. Người ta vẫn nhắc về Leicester City mùa giải 2015 - 2016, khi từng cú sẩy chân của các “ông lớn” đã góp phần tạo nên câu chuyện cổ tích vĩ đại bậc nhất Ngoại hạng Anh. Hay tại World Cup 2018, đội tuyển Croatia đã bước từng bước dài nhờ những trận đấu nghẹt thở, những loạt luân lưu cân não, nơi ranh giới giữa bị loại và đi tiếp mong manh đến tột cùng. Với người hâm mộ Việt Nam, ký ức Thường Châu năm 2018 vẫn còn nguyên vẹn, khi U23 Việt Nam biến điều không thể thành có thể, khiến hàng triệu trái tim cùng khóc, cùng cười trong tuyết trắng.

Trở lại hiện tại, hình ảnh U23 Jordan vỡ òa cảm xúc không chỉ đơn thuần là niềm vui đi tiếp. Nó còn phản chiếu điều đẹp đẽ nhất của bóng đá: sự chờ đợi đến phút cuối, niềm tin không bỏ cuộc và cảm xúc thuần khiết của những con người sống trọn với trái bóng tròn. Ở khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách địa lý, không còn ranh giới quốc gia. Chiến thắng của U23 Việt Nam trở thành niềm vui chung, một khoảnh khắc mà cả châu lục cùng chia sẻ.

Và hành trình cảm xúc ấy của bóng đá vẫn chưa dừng lại. Ngày mai (16/01), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp U23 UAE - một cột mốc quan trọng, nơi mọi cảm xúc đã tích lũy từ vòng bảng sẽ được đẩy lên một nấc thang mới. Sau chiến thắng lịch sử trước U23 Ả Rập Xê Út, thầy trò U23 Việt Nam không chỉ mang theo niềm tin của chính mình, mà còn mang theo kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi thêm một đêm không ngủ cùng trái bóng tròn.

U23 Việt Nam trở lại sân tập chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U23 UAE. Ảnh: nhandan.vn

U23 UAE chắc chắn là một thử thách lớn. Đó là đội bóng có tổ chức tốt, giàu thể lực và bản lĩnh trận mạc - những yếu tố luôn tạo ra khó khăn ở các trận đấu loại trực tiếp. Nhưng bóng đá chưa bao giờ chỉ được quyết định bằng lý lịch hay dự đoán. Cũng như cách U23 Việt Nam đã bước vào trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út bằng tinh thần không e ngại và niềm tin vào chính mình, trận tứ kết ngày mai sẽ là lúc các cầu thủ trẻ tiếp tục chơi bóng bằng tất cả khát khao, bản lĩnh và cảm xúc đã làm nên thương hiệu của họ.

Với người hâm mộ Việt Nam, điều được chờ đợi không chỉ là một kết quả. Đó còn là cảm giác được sống trọn vẹn cùng đội tuyển, từ những phút giây hồi hộp, lo lắng, đến khoảnh khắc vỡ òa nếu bàn thắng xuất hiện. Bóng đá Việt Nam đã nhiều lần cho thấy rằng, khi niềm tin được đặt đúng chỗ, cảm xúc có thể trở thành nguồn sức mạnh to lớn, giúp các cầu thủ vượt qua giới hạn của chính mình.

Trận tứ kết gặp U23 UAE vì thế không đơn thuần là một cuộc so tài thắng - thua. Đó là nơi cảm xúc được thử thách, là lúc niềm tin của người hâm mộ hòa cùng từng bước chạy của các cầu thủ trên sân. Dù kết quả ra sao, người hâm mộ vẫn mong được thấy một U23 Việt Nam thi đấu với tinh thần quả cảm, không lùi bước, không tiếc nuối như cách họ đã và đang làm suốt hành trình vừa qua.

Bởi sau tất cả, điều khiến bóng đá trở nên đặc biệt không nằm trọn trong bảng tỷ số. Nó nằm ở những khoảnh khắc khiến con tim rung lên, ở sự chờ đợi đến phút cuối, ở niềm tin rằng điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra. Và ngày mai, khi U23 Việt Nam bước ra sân đối đầu U23 UAE, người hâm mộ lại tiếp tục chờ đợi một điều quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: được sống trọn cảm xúc cùng đội tuyển, thứ cảm xúc dường như chỉ có bóng đá mới mang lại.