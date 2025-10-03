Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á

Các cầu thủ U23 Việt Nam hân hoan nâng cao cúp vô địch U23 Đông Nam Á 2025 trên sân Gelora Bung Karno. (Ảnh: TTXVN)

Trong thư, Thủ tướng bày tỏ xúc động gửi tới toàn thể Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, Ban huấn luyện, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng người hâm mộ cả nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất sau chiến thắng vang dội của Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, lần thứ ba liên tiếp đăng quang ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực, đồng thời là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tài năng, tinh thần đồng đội và khát vọng vươn cao của các cầu thủ trẻ mang trên mình màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong suốt hành trình thi đấu, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, sự tự tin, bình tĩnh và bản lĩnh vững vàng, làm nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Chiến thắng này không chỉ là thành tích thể thao xuất sắc mà còn là biểu tượng cho ý chí vươn lên, sự nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ Việt Nam – thế hệ đang viết tiếp giấc mơ vươn ra đấu trường châu lục và thế giới.

Thủ tướng đặc biệt cảm ơn hàng triệu người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành, sát cánh và là điểm tựa vững chắc của đội tuyển trong suốt hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất U23 khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan liên quan kịp thời khen thưởng, động viên các cầu thủ, Ban huấn luyện và tập thể đội tuyển.

Thủ tướng mong các cầu thủ tiếp tục rèn luyện, giữ vững phong độ, đoàn kết, khiêm tốn và phát huy hơn nữa những thành công đã đạt được.