U23 Việt Nam & niềm tin chiến thắng

U23 Trung Quốc: Thực dụng, khó lường

U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

Hành trình vào bán kết của U23 Trung Quốc là một nghịch lý hiếm gặp. Sau 4 trận đấu, tuy chỉ ghi đúng 1 bàn nhưng đội bóng này vẫn góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất châu lục. Quan trọng hơn, họ là đội duy nhất tại giải đến thời điểm này chưa để thủng lưới bàn nào.

Kể từ trận đầu tiên vòng bảng, U23 Trung Quốc đã thể hiện rõ lối chơi phòng ngự là ưu tiên số một. HLV Antonio Puche xây dựng hệ thống 5-3-2 với đội hình thấp, duy trì cự ly chặt chẽ trước vòng cấm. Hàng trung vệ to cao, có khả năng tranh chấp, càn lướt và đặc biệt là phong độ xuất sắc của thủ môn Li Hao đã tạo nên một “bức tường thép” thực sự.

Ở những trận vòng bảng và tứ kết, các đối thủ như Iraq, Australia, Thái Lan hay Uzbekistan đều kiểm soát bóng vượt trội nhưng vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Trung Quốc. Theo thống kê, trận tứ kết, U23 Trung Quốc chỉ cầm bóng chưa tới 30%, tung ra rất ít cú sút, song vẫn đạt được mục tiêu chiến thuật là đưa trận đấu về thế giằng co và chờ cơ hội ở loạt luân lưu.

Tất nhiên, ngoài những điểm mạnh kể trên, U23 Trung Quốc đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu, nhất là ở khả năng tấn công và chuyển trạng thái. Họ thiếu những tiền vệ sáng tạo, ít tổ chức được các pha phản công sắc sảo, và gần như không có phương án tấn công khi buộc phải dâng cao đội hình. Đây chính là “tử huyệt” nếu đối thủ ghi được bàn thắng sớm.

U23 Việt Nam: Bản sắc, hiệu quả

Trong suốt hành trình, U23 Việt Nam thể hiện là một đội bóng có lối chơi hiệu quả và đầy cảm xúc. Ảnh: AFC

Trái ngược với đối thủ, U23 Việt Nam bước vào bán kết với diện mạo của một đội bóng có bản sắc, tạo nên nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, cả ở tinh thần vì màu cờ sắc áo lẫn lối chơi.

Ngoài những trụ cột đã được khẳng định, như: Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Thái Sơn…, U23 Việt Nam còn sở hữu các “quân bài bất ngờ”, như: Hiểu Minh, Minh Phúc, Lê Phát - những chân sút “biết” xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm, có khả năng di chuyển rộng, sẵn sàng hoán đổi vị trí và gây rối cho hàng phòng ngự đối phương.

Ba trận toàn thắng ở vòng bảng, cùng màn trình diễn tuyệt vời ở tứ kết cho thấy, các học trò HLV Kim Sang Sik vừa trình diễn được thứ bóng đá đầy cảm hứng, nhưng đi kèm là tính hiệu quả khi kiểm soát bóng có nhịp điệu, ban bật ngắn, khai thác tốt 2 biên và nhất là sự đa dạng trong phương án tiếp cận khung thành của đối thủ.

Một điểm mạnh khác của U23 Việt Nam là khả năng tận dụng tình huống cố định. Thực tế cho thấy, các chàng trai áo đỏ ghi bàn hiệu quả từ phạt góc và đá phạt - yếu tố có thể trở thành chìa khóa trong bối cảnh đối phương phòng ngự số đông. Bên cạnh đó, việc U23 Việt Nam có thêm thời gian nghỉ và chuẩn bị chiến thuật so với U23 Trung Quốc cũng là lợi thế không nhỏ về thể lực và sự chủ động.

Yếu tố quyết định

Khả năng linh hoạt trong "thực chiến" của HLV Kim Sang Sik sẽ là yếu tố giúp U23 Việt Nam đánh bại đối thủ. Ảnh: AFC

Lối chơi thiên về phòng ngự cộng với tính chất của trận đấu tranh vé vào chung kết, nên sẽ không có gì lạ nếu U23 Trung Quốc chủ động “đổ bê tông”, nhường thế trận và phá nhịp chơi bằng những pha tranh chấp quyết liệt, thậm chí gây ức chế cho U23 Việt Nam. Và họ có thể vượt lên dẫn trước từ một tình huống cố định nhờ vào lợi thế thể hình cũng là điều rất dễ xảy ra.

Hẳn nhiên ông Kim Sang Sik cũng dự đoán được điều này, và rất có thể, HLV người Hàn Quốc sẽ chỉ đạo các học trò của mình triển khai chiến thuật ưu tiên kiểm soát thế trận, phá vỡ lối chơi phòng ngự số đông của U23 Trung Quốc và khai thác tốc độ ở 2 biên.

Nhờ vào khả năng ổn định trong kiểm soát bóng và tổ chức phối hợp ngắn ở khu trung tuyến, các trung vệ và tiền vệ của U23 Việt Nam sẽ giữ cự ly đội hình chặt để kéo giãn hàng thủ Trung Quốc, tạo khoảng trống và cơ hội cho tuyến trên, cũng như kiên nhẫn chờ đợi sai lầm khi đối thủ chủ động phòng ngự thấp. Từ tốc độ của các tiền đạo và tiền vệ chạy cánh, việc khai thác triệt để những pha tấn công biên kết hợp với những pha đá phạt, phạt góc cũng là một phương án cho U23 Việt Nam.

Tất nhiên, những phương án trên vẫn đang là lý thuyết. Kể từ khi dẫn dắt đội bóng áo đỏ, HLV Kim Sang Sik đã thể hiện là 1 nhà cầm quân có khả năng đọc trận đấu, ra quyết định đúng lúc và rất linh hoạt trong “thực chiến” khi điều chỉnh lối chơi theo diễn biến trận đấu, sức mạnh của đối thủ đầy hiệu quả. Và nhiều khả năng, đó sẽ là một trong những yếu tố quyết định giúp U23 Việt Nam xô ngã “bức tường” mang tên Trung Quốc.