Cơ hội chia đều

U23 Việt Nam: Điểm mạnh từ tinh thần tập thể

Tinh thần tập thể của U23 Việt Nam được đánh giá cao. Ảnh: Zing

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết còn kéo theo những mất mát lớn cho U23 Việt Nam khi cùng lúc vắng 2 trung vệ trụ cột là Hiểu Minh (chấn thương nặng) và Lý Đức (nhận thẻ đỏ trong trận bán kết trước đó). Một hệ thống phòng ngự vốn được xây dựng ổn định xuyên suốt từ U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 cho đến vòng bán kết U23 châu Á, nay buộc phải thay đổi trong tình thế bất khả kháng.

Việc mất 2/3 bộ khung trung vệ khiến báo giới, các nhà chuyên môn ví U23 Việt Nam như đang đứng trên “đôi chân đất sét”. Đức Anh và Văn Hà là những phương án thay thế đúng sở trường, nhưng thực tế cho thấy họ ít được sử dụng và chưa có nhiều trải nghiệm ở các trận cầu đỉnh cao. Sự thiếu ăn ý, thiếu bản lĩnh quốc tế là điều khó tránh khỏi. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của U23 Việt Nam trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, tinh thần tập thể lại là điểm tựa, hay đúng hơn là ưu điểm của đội bóng áo đỏ. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam luôn được đánh giá cao ở sự kỷ luật, khả năng tuân thủ chiến thuật và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc. Những tiền vệ như Thái Sơn, Đức Phú hay Xuân Bắc sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giảm tải áp lực cho hàng thủ, vừa tranh chấp, vừa điều tiết nhịp độ để đội nhà không bị cuốn vào thế trận bất lợi.

Trên hàng công, dù không được đánh giá cao về sức mạnh cá nhân, U23 Việt Nam vẫn có những nhân tố có thể tạo đột biến trong khoảnh khắc, đặc biệt ở các tình huống phản công nhanh hoặc cố định. Khi tâm lý “không còn gì để mất” xuất hiện, đó đôi khi lại là vũ khí nguy hiểm nhất của đội bóng áo đỏ.

U23 Hàn Quốc: Mạnh nhưng nhiều áp lực

U23 Hàn Quốc (phải) đang bộc lộ nhiều bất ổn tại giải năm nay. Ảnh: Zing

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc bước vào trận tranh HCĐ với hình ảnh của một tập thể có nền tảng mạnh, giàu truyền thống nhưng thiếu ổn định. Thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản ở bán kết phơi bày nhiều vấn đề, nhất là sự thiếu quyết đoán trong các tình huống dứt điểm. Sau 5 trận tại giải, U23 Hàn Quốc tung ra tới 48 cú sút, con số chỉ kém U23 Việt Nam 1 lần dứt điểm, nhưng hiệu quả không tương xứng khi có tới 3 trận họ không ghi được bàn thắng nào.

Thống kê cho thấy, U23 Hàn Quốc sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 85%, thuộc nhóm cao nhất giải. Điều đó phản ánh rõ khả năng kiểm soát, tổ chức lối chơi và áp đặt thế trận. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ họ cầm bóng nhiều nhưng thiếu hiệu quả. Đội bóng xứ kim chi không có một mũi nhọn thực sự biết cách ấn định trận đấu mà việc không cầu thủ nào ghi quá 1 bàn tại giải là minh chứng.

Hàng phòng ngự của đội bóng xứ kim chi cũng không mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Việc để thủng lưới 6 bàn sau 5 trận đặt U23 Hàn Quốc vào nhóm có hàng thủ yếu nhất trong top 4 đội mạnh nhất giải. Những sai sót thường đến từ khả năng chống phản công và chuyển trạng thái phòng ngự – tấn công chưa đủ nhanh. Điểm yếu này rất dễ bị khai thác nếu U23 Việt Nam chơi kỷ luật và biết chờ thời cơ.

Cơ hội chia đều

Tuy bị đánh giá thấp hơn, nhưng U23 Việt Nam (phải) vẫn có cơ hội hạ gục U23 Hàn Quốc. Ảnh: Zing

Tuy vẫn sẽ có những toan tính, nhưng với tính chất của một trận đấu “tri ân” người hâm mộ, U23 Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ chủ động "pressing", kiểm soát khu trung tuyến và dồn ép đối phương. Các cầu thủ tấn công biên được kỳ vọng tạo ra khác biệt bằng tốc độ và khả năng đi bóng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thiếu sắc bén ở khâu cuối cùng, sức ép ấy hoàn toàn có thể trở nên vô nghĩa.

Ở phần sân đối diện, trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn, chơi thấp, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chờ đợi cơ hội từ phản công hoặc các tình huống cố định. Điểm nóng của trận đấu sẽ nằm ở khu vực trước vòng cấm địa - nơi các tiền vệ phải làm việc với cường độ rất cao để bọc lót cho hàng thủ chắp vá.

Xét về tương quan lực lượng và chiều sâu đội hình, U23 Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao hơn. Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Và khi U23 Hàn Quốc buộc phải thắng để cứu vãn hình ảnh của một đội bóng lớn thì tâm lý ấy có thể trở thành gánh nặng.

Còn với U23 Việt Nam, một kết quả tích cực – thậm chí chỉ là một trận đấu sòng phẳng – cũng đủ để khép lại giải đấu trong thế ngẩng cao đầu. Nếu hàng thủ tạm thời đứng vững và hàng công tận dụng tốt cơ hội, khả năng giành HCĐ không phải là điều bất khả thi.

Trận tranh hạng HCĐ giữa U23 Việt Nam – U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 22h ngày 23/1 vì thế không đơn thuần là cuộc so kè về trình độ, mà là bài kiểm tra bản lĩnh, khả năng vượt khó và sự trưởng thành của cả 2 đội bóng trẻ. Và trong 90 phút cuối cùng của hành trình tại Saudi Arabia, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng, cán cân có thể nghiêng về bất kỳ phía nào.