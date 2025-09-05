V-League & kỳ nghỉ đông

Ninh Bình chiến thắng kịch tính trước CA.TP. Hồ Chí Minhtrên sân Thống Nhất. Ảnh: Ninh Bình FC

Với 27 điểm, CLB Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu. Và có thể thấy, CLB Ninh Bình chính là điểm sáng sau giai đoạn đầu V-League khi họ trình diễn một lối chơi khá ấn tượng và vẫn chưa có thất bại nào. Đặc biệt, trong trận đấu gần nhất gặp Công an TP. Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất, chân sút Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội đã có một cuộc ngược dòng ngoạn mục khi bị dẫn 3-1 để giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 4-3.

HLV Gerard Castano là một HLV từng làm việc ở CLB lừng danh thế giới Barcelona. Đến Ninh Bình, ông đã mang lại cho đội bóng một lối chơi hiệu quả và đẹp mắt. Nhìn lại giai đoạn lượt đi V-League, có thể thấy, Ninh Bình đã ghi bàn ở tất cả 11 trận đấu. Theo thống kê, Ninh Bình đang đạt hiệu suất 2,36 bàn/trận, cao nhất giải, trong khi hàng thủ chỉ mới để thủng lưới 11 bàn, ít thứ tư V-League.

Tất nhiên, còn quá sớm để nói về chức vô địch khi giải đấu vẫn còn dài và sau quãng nghỉ, mọi thứ có thể thay đổi. Tuy nhiên, tham vọng ngay từ đầu mùa của Ninh Bình đã cho thấy họ sẽ hướng tới mục tiêu cao nhất ở mùa này.

Ngược lại với sự thăng hoa của người hàng xóm Ninh Bình, đương kim vô địch Thép xanh Nam Định đang trải qua những ngày tháng buồn bã ở đấu trường V-League khi sau 11 vòng đấu, họ mới chỉ giành được 10 điểm và xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Lý giải sự sa sút này, nhiều người cho rằng do lịch thi đấu quá dày đặc khi mà Nam Định mùa bóng này tham gia ở cả 4 mặt trận ở trong nước và châu lục. Cho dù Nam Định đã tăng cường lực lượng cầu thủ ngoại rất hùng hậu nhưng việc phải căng sức ra ở cả 4 mặt trận khiến lực lượng của đội bóng thành Nam bị hao mòn và nhiều cầu thủ chấn thương.

Hiện tại, hy vọng của đội bóng thành Nam là kết thúc vòng 11, CLB Thép xanh Nam Định đã chính thức bổ nhiệm HLV Mauro Jeronimo làm tân thuyền trưởng trong phần còn lại của mùa giải 2025 - 2026, đồng thời, đón chào sự trở lại của Nguyễn Xuân Son sau chấn thương cuối năm ngoái. Hy vọng, ở giai đoạn 2, khi Xuân Son trở lại cùng với nhiều cầu thủ đang bị chấn thương khác, Thép xanh Nam Định sẽ trở lại cuộc đua...

Một trong những dấu ấn của V-League sau 11 vòng đấu đó là sự xuất hiện của cựu danh thủ Harry Kewell - người từng là ngôi sao của giải bóng đá Ngoại hạng Anh trong màu áo của các CLB Leeds và Liverpool với chức danh HLV trưởng CLB Hà Nội. Chỉ cầm quân CLB Hà Nội 4 trận đấu, nhưng danh thủ người Úc đã thổi một làn gió mới vào lối chơi của đội bóng Thủ đô.

Có thể thấy, CLB Hà Nội đã chơi mạnh mẽ hơn, giành quyền kiểm soát bóng cũng như phối hợp nhuần nhuyễn hơn để mở các đợt tấn công. Tuy nhiên, chỉ là giai đoạn khởi đầu nên cần phải chờ Harry Kewell tiếp tục chứng tỏ năng lực của mình trên băng ghế kỹ thuật của CLB Hà Nội. Và giai đoạn nghỉ đông này là khoảng thời gian vừa đủ để ông có thể truyền đạt những triết lý chiến thuật của mình cho các học trò.

Nhìn chung, sau 11 vòng đấu, V-League 2025 - 2026 vẫn đang mở ra cuộc đua cho ngôi vương và cuộc đua tránh 2 suất rớt hạng ở 2 đầu bảng xếp hạng. Và khoảng nghỉ đông này rất cần thiết để các cầu thủ, HLV hồi phục và chuẩn bị cho cuộc đua khốc liệt vào năm sau...